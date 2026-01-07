Schareina, agotado, "pero esta noche costará dormir"

Tosha Schareina continúa incansable, persiguiendo el Touareg en motos, tras lograr su segunda victoria de etapa consecutiva. El piloto valenciano lidera la clasificación general, demostrado que la estrategia también es un valor a tener muy en cuenta en carrera.

Si el martes fue un día de apretar los dientes, esta vez lo era de dar mucho gas y a la vez estar muy atento a la navegación. Y Tosha ha aguantado el tipo pese a la presión de sus directos rivales, en especial su compañero Ricky Brabec, campeón en 2020 y 2024.

“En esta primera etapa Maratón había que darlo todo y así lo he intentado de principio a fin. Aunque se perfectamente que cada etapa y cada metro que recorres en el Dakar te puede deparar sorpresas e imprevistos y tienes que estar preparado, también sabíamos que si diseñábamos una buena estrategia y la cumplíamos, todo podía ir bien. Y así ha sido", ha explicado Schareina.

"Ha sido una etapa agotadora, y mas abriendo pista, donde la navegación es clave. He tratado de no despistarme lo más mínimo y sabiendo que estaba ahí mi compañero Ricky, con quien he compartido los casi últimos 200 kms hasta la meta", ha valorado el nuevo líder de motos en RallyGP.

"Estoy muy contento de seguir dando alegrías al equipo Honda, a todos los seguidores valencianos y españoles que tanto me animan, y a los míos que siempre están pendientes de mí y me guían en mis decisiones. Soy consciente de que sigue quedando mucho y con etapas muy difíciles, por lo que sigo teniendo los pies en el suelo, sin dar nada por hecho y sabiendo que debo seguir con la cabeza serena para cometer el mínimo de errores posible, porque eso empieza a ser muy importante en esta carrera tan complicada", ha advertido.

De cara a este jueves, en la vuelta de la Maratón. apunta que "el objetivo es intentar descansar lo mejor posible y estar preparado para seguir dándolo todo. Pero estoy muy contento y aunque muy cansado, sé que me costará dormirme”.