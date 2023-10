Sainz vuelve a la carga para el Dakar: "Test completado. Mi cara lo dice todo"

Tras fracturarse dos vértebras en el último Dakar, Carlos Sainz prepara la próxima edición al volante del Audi RS Q e-Tron "Después de cada Dakar, decidiré si estoy en el siguiente" , señala el madrileño, que este viernes se estrena en el Rally de Marruecos

Carlos Sainz terminó anticipadamente el último Dakar tras sufrir un accidente en el que se fracturó dos vertebras. Ahora, completamente recuperado y con ganas de afrontar la próxima edición en busca de su cuarto 'Touareg', el piloto madrileño se prepara para participar en el ensayo general, el Rally de Marruecos, que arranca este viernes con el prólogo y contará con cinco etapas cronometradas.

Antes de ponerse al volante de su Audi RS Q E-Tron en Marruecos, Sainz comentó en las redes sociales sus primeras sensaciones después de realizar una primera toma de contacto sobre el terreno: "Mi cara lo dice todo! Test completado. Volvemos a la carga este viernes", apuntaba.

Mi cara lo dice todo! 😁



Test completado ✅ Volvemos a la carga este viernes en el Rally de Marruecos



My face says it all! 😁



Test completed ✅ We are back in action this Friday at the Morocco Rally.



