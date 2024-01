Sainz tira de 'cholismo': "Hay que ir partido a partido"

El nuevo líder del Dakar en coches, Carlos Sainz, aseguró este domingo tras ponerse primero en la clasificación general que "hay que tratar de seguir pasando día a día" y, "como dice el 'Cholo'" Simeone, ir "partido a partido".

En declaraciones a los medios españoles desplazados al Dakar, Sainz explicó que el próximo objetivo es "intentar acabar mañana sin problemas" porque "sólo va a haber dos horas para trabajar en el coche", según lo estipulado por la organización para este lunes.

Sainz, que terminó octavo este domingo, es el nuevo líder del Dakar 2024 con una ventaja provisional de 1 minuto y 51 segundos sobre el saudí Yazeed Al Rajhi y con 4 minutos y 17 segundos sobre Loeb, que es tercero, mientras que sigue con doce minutos sobre el catarí Nasser Al-Attiyah, vigente campeón del Dakar y que acabó la jornada en quinta posición.

Así, el madrileño resaltó que a ver si en la etapa de este lunes "saliendo de atrás" pueden "hacer una buena etapa y recuperar algo de tiempo", ya que en esta segunda jornada salieron segundos y, al superar al primero, tuvieron que abrir pista, lo que les perjudicó en la navegación

"No me esperaba que -la etapa- fuera tan difícil de navegación, era muy complicada. Hemos encontrado muchísimos cruces, muchísimos cambios de ritmo... pero lo importante es que vamos liderando. Si me hubieran preguntado al empezar la carrera si ir primeros, lo hubiéramos firmado, con lo cual es positivo y un buen día para Audi, liderando la carrera y con la victoria de Stéphane Peterhansel", comentó Sainz.

Asimismo, resaltó que "de momento el coche está respondiendo bien" y, preguntado por si estos próximos días iba a 'guardar', aseveró: "Aquí hay poco que guardar. Si empezamos a guardar ya... tratar de llegar sin problemas es prioritario, pero me guardaré lo que me he guardado ayer y hoy", insistió Sainz.

Por último, celebró la victoria de su compañero de equipo, Stéphane Peterhansel, su número cincuenta como piloto de coches en el Dakar, una cifra que le iguala al finés Ari Vatanen y que marca el número máximo triunfos de un piloto de coches en el rally, en el que tiene el récord de etapas ganadas, con 83 entre coches (50) y motos (33).

"Sólo un fuera de serie como él lo puede conseguir. Es una garantía, es tan, tan sólido... conoce tan bien esta carrera que siempre hay que contar con él", concluyó Sainz.