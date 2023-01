Sainz supera un reto: "Una de las especiales más difíciles"

El piloto español logró la tercera posición en la segunda especial del rally y retiene el liderato de la general "Ha sido una etapa de mucha concentración, todo el rato mirando bien la piedras. Hemos pinchazo una vez, y luego, abrir era muy complicado", aseguró el madrileño

La segunda especial del Rally Dakar 2023 fue especialmente dura para todos los pilotos, con 430 kilómetros desde el vivac del Sea Camp hacia el norte del país, llena de piedras que complicaron la vida de los participantes.

Erik van Loon se colocaba en cabeza desde bien temprano, pero perdió terreno respecto a Nasser Al Attiyah, quien venció para recortar respecto a Carlos Sainz, que es el líder.

El madrileño fue uno de los triunfadores de la jornada abriendo pista, una tarea muy complicada debido a no disponer de referencias, aunque tiró de oficio y se las arregló para surcar la ruta que hizo la organización hasta llegar a AlUla, donde fue recibido por su hijo, Carlos Sainz Jr.Sainz, de esta forma, logró retener el liderato, lo que no fue nada fácil: "Ha sido una etapa de mucha concentración, todo el rato mirando bien la piedras. Hemos pinchazo una vez, y luego, abrir era muy complicado. Muchas piedras, muchas, muchas piedras, muchas zonas de trial, muchas zonas de mucha paciencia y de ir despacio para no pinchar, y siendo el primer coche, pues más", explicó sobre la etapa del día. Era la disciplina de ir despacio para no pinchar, porque hemos tenido muchísimas rocas y es muy fácil pinchar".

El madrileño reconoció que fue una de las especiales más duras a las que se había enfrentado, aunque aún y a pesar de sus 60 años, aguantó físicamente para defender ese liderato: "Hemos estado cinco horas en la especial, así que fácil no ha sido. Ha sido una de las especiales más difíciles que he hecho, era muy complicado. He pinchado una vez, y a partir de ahí, todavía he ido más despacio para que no pinchase otra, porque ya a la siguiente es esperar dos horas. Le damos en sitios que le damos todo lo que podemos. Ten en cuenta que en 400 kilómetros de etapa hay de todo".