Sainz, la FIA y los ‘comodines’ para seguir en el Dakar

Los pilotos considerados Platinum o Gold, como es el caso de Carlos, inscritos en el Mundial, tienen hasta tres comodines durante el rally Sainz y Cruz pueden seguir en carrera si el equipo puede reparar el coche en el campamento de Haradh debido a que la FIA cambió de normativa para potenciar el Mundial

Este no es el Dakar de Carlos Sainz y Lucas Cruz. Las cosas no les salen bien. Los problemas se amontonan y hoy no ha sido una excepción. Se agarran a todo para continuar y, pese a un nuevo y espectacular accidente, con vuelco incluido, decidieron tratar de seguir en carrera pese a que la organización ya les había dado por abandonado. La confusión ha sido total en una prueba que se disputa a lo largo de cientos de kilómetros, en la que la información llega en cuentagotas y en la que la cobertura de telefonía es mínima en pleno desierto.

El incidente de Carlos sobrevino en el kilómetro 6 de la etapa cuando estábamos esperando que llegara la carrera al 320. ASO se ha precipitado anunciando el abandono del piloto de Audi. El madrileño, que ha sufrido un fuerte golpe tras el vuelco decidió subirse a un helicóptero para ir al hospital, pero a mitad de camino ha pedido que le devolvieran junto al coche y Lucas. Estaba determinado a luchar por seguir en el Dakar. El primer paso era reparar mínimamente el coche y llegar al campamento.

Después de utilizar uno de los tres ‘comodines’ que disponen tras el accidente que tuvo en la sexta etapa junto a Stéphane Peterhansel han decidido tratar de reemprender la marcha y usar un segundo 'joker' para desplazarse por carretera hasta el vivac de Haradh. No tenía sentido tratar de cubrir la especial con el tiempo perdido y los daños que había en el coche. El equipo alemán tratará de recomponer el RS Q e-tron E2 por la noche y que así Sainz y Cruz puedan salir a competir en la décima etapa, la primera de dunas.

LAS DUDAS DEL REGLAMENTO La duda ha surgido y ha corrido como un reguero de pólvora: ¿Puede un piloto que ha dejado el coche en la pista volver a la competición? El antiguo reglamento del Dakar definía que si un piloto se montaba a un helicóptero quedaba fuera de carrera. Automáticamente. La norma, sin embargo, ha cambiado desde que la FIA entró a formar parte de la carrera en la edición 2022 y se hace cargo de las decisiones deportivas y técnicas.

El reglamento deportivo actual indica en su artículo 34.1 que hasta que un competidor no comunica por escrito a dirección de carrera que no sigue en la misma no se confirma el abandono. Por otro lado, la lógica apunta a que si los médicos consideran que el participante está en condiciones de conducir y que ello no implica ningún peligro para su salud puede continuar en carrera.

La gesta es posible porque el Rally Dakar forma parte del Mundial de Rally-Raid, cuyo promotor también es ASO, organizador del propio Dakar y del Rally de Marruecos, y cada etapa reparte puntos para el campeonato. Los pilotos considerados Platinum o Gold, como es la posición de Carlos y que estén inscritos en el Mundial, tienen hasta tres comodines durante todo el rally.

Carlos Sainz y Lucas Cruz, de esta forma, podrán continuar si el coche lo permite, independientemente de que él se hubiera montado en un helicóptero. El vehículo quedó en disposición de rodar nuevamente tras la ayuda de uno de los camiones de asistencia del equipo y el Audi #207 ha enfilado el camino de Haradh con la idea de utilizar el segundo ‘comodín’. La idea es tener el coche en disposición de afrontar la etapa 10 y optar a ganar alguna especial en lo que queda de rally.