Sainz: "Aquí, en el Dakar, no puedes despistarte"

La primera jornada del Rally Dakar se ha celebrado hoy con un prólogo de 13 kilómetros que ha determinado el orden de salida para el día de mañana donde empieza el verdadero Dakar 2023. Carlos Sainz y Lucas Cruz (Audi RS Q e-tron) han finalizado en la sexta posición en un día en el que poco había que ganar y mucho que perder. Han cedido tan solo 14 segundos respecto al vencedor del corto tramo cronometrado, el compañero de filas Mattias Ekstrom, lo que deja a Carlos y Lucas en la quinta posición de salida para abordar los 367 kilómetros de especial de este domingo 1 de enero.

"Lo importante es ir pasando cada día. Hoy el prólogo era un trazado marcado por una maquina en una esplanada y la verdad es que no me ha salido muy bien, difícil de memorizar, pero no hay que buscar excusas, el coche no ha tenido ningún tipo de problema, todo ha ido bien. Mañana empieza la fiesta y saldré desde el quinto si no hay sorpresas; hacerlo más atrás sería mejor, pero quinto tampoco es malo", ha valorado Sainz al final del día.

Por experiencia, Sainz sabe que el prólogo es solo un aperitivo y que lo importante esrá por venir: "Aquí en el Dakar nunca te puedes fiar, nunca se sabe. En cualquier momento hay un sitio que no está claro, te puedes despistar, perder tiempo, o pinchazos, cada día hay que estar con los ojos abiertos", ha advertido.

Sobre la victoria de su compañero Ekstrom al volante del Audi, el 'Matador' se ha mostrado cauto: "Hasta que no pasen un par de días no se sabrá como va el coche. Teóricamente, las dunas fue donde mejor nos defendimos, y pienso que este año debería de ser así".

El copiloto de Sainz, Lucas Cruz considera que el "prólogo era un trámite y no hemos tenido contratiempos. Es la primera toma de contacto, un poco crítica, pero todo ha ido bien. Nos hubiese gustado estar un poco más por delante, pero acabamos de empezar y aún quedan muchos kilómetros".