Roma: "Este Dakar ha sido nivel de F1"

Recuperado del susto del día anterior, cuando llegó remolcado por Laia Sanz al vivac, justo al límite de tiempo para no penalizar tras destrozar una rueda de su Ford Raptor al final de la especial, Nani Roma ha tomado hoy la salida de la última etapa del Dakar 2026 concentrado en hacer su trabajo y amarrar el segundo puesto del podio, sin pensar en ‘milagros’ ni en líder de la carrera, Nasser Al-Attiyah, que le ha acabado sacando 9 minutos y 42 segundos en la general.

"Después de todo hay que que estar contento. Nasser no nos ha ganado este Dakar por ser más rápido, sino por ser un poco más hábil, pero es parte del juego. Las carreras de resistencia son así , hay que competirlas y nosotros hemos competido muy bien contra Nasser, contra buenos pilotos... cero reproches. Él ha sido más constante, se lo ha merecido", ha valorado el de Folgueroles ante los medios que siguen el rally en Arabia.

"Pequeños detalles nos hicieron perder minutos. Teníamos una estrategia que se giró por pinchazos, quedamos detrás del yo-yo... y cuando recuperaba en la segunda maratón, me encontré con el tren de polvo", ha resumido en su balance de estas dos intensas semanas de carrera.

"Aquí estábamos todos en pocos minutos. Después de más de 5.000 de kilómetros, las diferencias son casi de Fórmula 1, esto es nivel de F1. Estoy contento del nivel que hemos mostrado y eso es más importante que el podio. Sentirme competitivo con el coche", ha insistido Nani, que ha puesto de relieve las mínimas diferencias en una de las ediciones más ajustadas de la historia en las cuatro ruedas.

Sobre el futuro de Carlos Sainz, con el que comparte equipo en Ford, Roma cree que el ‘Matador’ tiene cuerda para rato: “No tiene por qué no seguir. Es un tío de 63 años que piensa en mejorar, en cómo darle gas todo el día. Va a toda hostia, disfruta. Es un placer trabajar con él, pero es una decisión personal y no me meto. Y esto es una decisión personal suya", matiza.