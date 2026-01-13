Al rey de los rallies se le resiste el Dakar: "Me he roto los pulgares y las muñecas"

El Touraeg, el preciado título que recibe el campeón del Rally Dakar, se está convirtiendo en una pieza cada vez más cotizada en este 2026 con la general de coches más ajustada de los últimos años. Henk Lategan, Nasser Al Attiyah y ahora Nani Roma han estado al frente de la tabla y a diferencia de otras ediciones, la batalla está más que abierta cuando restan por delante apenas unas pocas etapas.

Tan solo cuatro jornadas quedan para cruzar la meta en Yanbu y coronar al nuevo campeón, menos de la mitad de un recorrido que se le puede hacer muy duro a uno de los grandes nombres del mundo de los rallies: Sebastién Loeb. El piloto francés es todo un referente, campeón de nueve títulos del WRC antes de pasarse el Dakar, donde debutó en 2016. Desde entonces, se ha subido al podio final cinco veces en nueve participaciones y en el inicio de este edición 2026 era el sexto piloto en el ranking de ganadores de etapas en coches (28).

Dos ediciones complicadas

Un balance que se ha frenado en las dos últimas ediciones. El piloto del The Dacia Sandriders, el equipo de Nasser Al Attiyah y Cristina Gutiérrez, tuvo que abandonar en 2025 en la cuarta etapa y en este 2026 la suerte sigue sin acompañarle. No ha podido desplegar aun todo su potencial, lastrado por ejemplo, por los pinchazos como en la cuarta etapa, y por otros incidentes como el que le ha hecho poner a prueba todas su fuerzas en la etapa 9, la primera parte de la segunda maratón de esta edición.

El piloto alsaciano volvió a encarnar el espíritu dakariano y condujo 180 kilómetros con la dirección de su coche rota. Un contratiempo que hizo que la jornada se convirtiera en "un infierno" para el de Dacia. " Me duele todo el cuerpo, me he roto los pulgares y las muñecas. Tuve que hacer giros de 360 grados porque ya no podía girar el volante", explicaba tras la etapa.

Pese a los problemas, Loeb llegó al campamento clasificado en la 22ª posición, un mal menor que, de todas formas no sirvió para conseguir el objetivo de recortar distancias con los de delante. "Recorrimos 180 km sin dirección asistida, era imposible conducir... Luché como nunca para llegar al final. Podríamos haber dado un gran salto hoy, casi ponernos en cabeza, es una pena", reconocía el piloto en sus redes sociales.

En una etapa sin asistencias, el francés deberá trabajar junto a su copiloto Edouard Boulanger para tener a punto el coche de cara a la segunda parte de esta maratón que culminará en Bisha.

Tras la novena etapa, Loeb marcha sexto de la general a 21' 06'' del líder, Nani Roma, y a casi veinte minutos de su compañero de equipo, Nasser Al-Attiyah, que es tercero. En el Top-10 de la general se encuentra el tercer Dacia, el de Cristina Gutiérrez y Pablo Moreno a 49"22' del primero.