La resiliencia de Schareina, impactante accidente y victoria: "Es solo el primer día, todo puede pasar pero estamos en la batalla"

Toscha Schareina presentó credenciales en el Rally Dakar 2026 al imponerse en la tercera etapa, justo antes de la etapa maratón que podría ya empezar a hacer los primeros descartes de esta edición.

La victoria del valenciano supone su tercer gran éxito en el rally más peligroso del mundo (tras el prólogo de la edición de 2024 y la undécima etapa de la edición de 2025), y lo sitúa tercero en la general a 1:13 del líder, el australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory), aunque su jornada no estuvo exenta de contratiempos. El piloto de Honda se fue al suelo cuando pugnaba por la victoria, pero ni esa caída frenó su progresión para curzar primero la línea de meta en Alula.

Tras el cuarto paso de control, Tosha superó a Cornejo para tomar un liderato que ya no soltó, pese a encontrarse con un bache en el camino, nunca mejor dicho, cuando transitaba por una zona arenosa y con vegetación. Schareina perdió el control de la moto al tropezar con un piedra mientras daba gas y salió despedido contra un árbol. Apenas unos pocos centímetros separaron al piloto español de impactar con ese inesperado obstáculo y pese al susto, emergió el carácter dakariano. Manos a la cabeza, desconcierto inicial y rápida reacción. Tosha se sacudió el polvo del mono, levantó la moto y continuó su marcha como si nada hubiera sucedido.

A mantener la posición

"Hoy era el día". Lo tenía claro un Schareina al que la zona le traía "muy buenos recuerdos de la Etapa Prólogo que gané hace dos dakares". "Sabía que me encontraba fuerte y preparado para la etapa que nos esperaba. Ha sido duro. He tenido una caída, pero eso no me ha impedido seguir a tope", afirmó el piloto valenciano tras curzar la meta.

"No ha sido fácil, había muchas piedras otra vez, la navegación fue muy muy complicada. Intenté apretar, la estrategia era ganar y lo hicimos. Pero esto es solo el principio, mañana saldremos delante y veremos", comentó cauteloso.

Tras la victoria, el de Honda tiene clara cual será la estrategia de cara a la decisiva siguiente etapa. "En la maratón habrá que tener cuidado con los neumáticos, con la máquina y con nosotros mismos y lo haremos. Tenemos una buena posición e intentaremos abrir todo el día. Ese es mi objetivo", apuntó.

"Es solo el primer día, todo puede pasar pero estamos en la batalla", zanjó satisfecho Schareina, subcampeón de la edición de 2024.