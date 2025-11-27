Repsol y Toyota presentan sus alineaciones para el Dakar 2026: "Llevamos una gran arma"

La cuenta atrás para la nueva edición del rally más duro del mundo ha empezado. En poco más de un mes, la expedición dakariana pondrá rumbo a Arabia Saudí para el comienzo a la prueba de 2026, que arrancará el 3 de enero y pondrá fin el día 17 del mismo mes y que promete ser una de las más crudas de los úlimos años. Con motivo de esta cita anual, Repsoly Toyota presentaron las alineaciones en sus equipos, el Toyota Gazoo Racing y el Repsol Toyota Rally Team.

El escenario para la puesta de largo fue inmejorable. Simulando una jaima, el acto, celebrado en Madrid, fue una experiencia totalmente inmersiva y en acorde a la esencia de la competición, llena de alfombras de colores e incluso arena que recordaba las dunas a las que se enfrentarán los pilotos en tan solo unas semanas. Uno de los mayores reclamos de la jornada fue Isidre Esteve. A sus 53 años, el piloto de Oliana se enfrenta a su 21º Dakar, el undécimo en coche tras otras diez ediciones disputadas en moto. "Es un momento maravilloso", admitía Esteve.

"El coche es increíble"

El piloto catalán se mostró muy emocionado por el rendimiento de su Toyota Hilux T1+ Evo, con un nuevo motor V6 que provó el pasado fin de semana por primera vez. "Es increíble, no me bajaba del coche y los mecánicos me dijeron: 'stop', tiene que estar bien para el Dakar", admitía el piloto catalán, provocando el estallido de carcajadas entre el público de la presentación.

Las expectativas para Esteve son altas de cara a este curso. Ha recuperado la ilusión y el 'gusanillo' al ver un proyecto con potencial. "Recupero esas sensaciones que tenía en el pasado de estar en una presentación y decir que vamos a competir estando con los mejores. ¿Hay algo mejor?", expresaba, visiblemente emocionado por poder volver al desierto saudí, donde el pasado curso terminó en la 22ª posición en la categoría Ultimate y 32º en la general.

Lategan apunta alto

Henk Lategan, segundo en la clasificación general en la pasada edición, también expuso sus sensaciones tras su buena actuación en 2025. "El segundo es el primer perdedor", comenzaba diciendo Lategan, demostrando su hambre de seguir mejorando. No obstante, reconoció ser consciente de que la cita no perdona y que en el Dakar uno nunca sabe qué puede suceder.

El estadounidense Seth Quintero es otra de las joyas del Toyota Gazoo Racing. El joven californiano, de 23 años, puede presumir de haber conseguido en el pasado alzarse como campeón de la categoría T3 del Campeonato Mundial de Rally Raid. También ostenta el récord de la mayor cantidad de victorias en etapas en un solo Rally Dakar, con 12 triunfos en la edición de 2022, y es también el piloto más joven en ganar una etapa de dicho rally en cualquier categoría, con 18 años (lo logró en 2021).

Quintero y su "gran arma"

Quintero se muestra ambicioso para la próxima edición. "Este coche será bueno. Intentaré dar todo de mí para ir a por etapas y estar en lo más alto", decía Seth Quintero, noveno el pasado curso y ganador de dos etapas. "Llevamos una gran arma", sentenciaba.

Para todos ellos será memorable, pero esta edición será especialmente recordada por Toby Price. El australiano, dos veces ganador en motos, se pasa a las cuatro ruedas por primera vez. "Muy feliz de esta nueva etapa en mi carrera. Para mí es diferente, vengo de las dos ruedas y ahora en las cuatro", comenzaba diciendo Price, muy motivado con esta nueva etapa que enfrenta. "Es difícil predecir un Dakar, el objetivo es acabar. Pero estar en el 'Top 10' o el 'Top 8' sería genial, intentaré dar lo mejor, pero tendré que adaptarme a esta transición a las cuatro ruedas", sentenciaba Price.