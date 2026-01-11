La remontada de Canet, segundo en la etapa

Edgar Canet inicia la segunda parte del Dakar 2026 por todo lo alto. El piloto KTM Factory Racing ha remontado para cruzar la línea de meta de la séptima etapa en la segunda posición, justo por detrás del vendedor, su compañero de equipo Luciano Benavides. Una larga jornada de 877 kilómetros (459 cronometrados) entre Riad y Wadi ad-Dawasir en pistas arenosas muy rápidas que el joven piloto catalán, ya sin opciones en la general tras la avería de la primera semana, ha sabido encarar con inteligencia.

El de La Garriga ha salido a por todas y ha protagonizado una espectacular remontada. Sobre el kilómetro 15 se ha perdido, pero superados los primeros 30 kilómetros de especial ya se encontraba en la posición 46. A partir de ese momento comenzaba a ascender en la clasificación con una 24 posición en el kilómetro 58 y ya se acercaba al Top 10 en el punto kilométrico 107, en el que lograba el decimotercer mejor registro.

Ha pasado por el kilómetro 155 ya situado entre los diez más rápidos y en el 233 era cuarto para realizar un último tramo perfecto que le llevaba hasta la segunda plaza final. Toda una clase magistral de determinación, madurez y muchas ganas por continuar aprendiendo entre los mejores del rally más duro y exigente del mundo del motor

“La séptima etapa fue rapidísima. Me perdí justo al principio, alrededor del kilómetro 15, pero después, conseguí encontrar mi ritmo y me metí de lleno en la persecución de los corredores de delante. Tuve muy buenas sensaciones con la moto y logré el segundo puesto en la etapa, así que estoy muy contento con cómo ha ido el día. Luciano ganó hoy y Daniel fue cuarto, así que fue un gran día para el equipo. Ahora tenemos que empezar a pensar en la etapa de mañana e intentar ganar el máximo tiempo posible”, ha resumido Canet.