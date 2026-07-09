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Récord de participación en la Baja España-Aragón 2026
La 42ª edición de la Baja España Aragón, del 23 al 26 de julio, ha cerrado inscripciones con cifras de récord: Más de 130 coches, 90 motos, 16 camiones y 900 participantes
La 42ª Baja España Aragón 2026 Trofeo GETAC, que se celebrará del 23 al 26 de julio, ha cerrado el plazo de inscripciones con cifras espectaculares de participación. Las previsiones que apuntaban alto después del éxito de la última edición y la respuesta de los equipos ha sido masiva.
Teruel, base de la carrera y el recorrido, se prepara de nuevo para convertirse en el epicentro del motor mundial. La Baja España Aragón está de vuelta y lo hace rompiendo cifras con casi 900 participantes listos para desafiar al polvo, al calor y a sus propios retos.
Este arrollador éxito resulta mucho más que una cifra impactante; representa el triunfo de una pasión compartida que reunirá en el espacio turolense a los grandes pilotos profesionales con la inmensa valentía de cientos de amateurs.
A destacar en la categoría de coches que congregará a casi un centenar de equipos que compiten en categoría FIA, muchos de ellos españoles, que asumen doble reto competitivo al hacerlo también para el Campeonato de España CERTT GT2i. Dentro solo del certamen nacional habrá decenas de equipos participantes.
Entre las motos y quads, nuevamente, se ha llegado a los 90 inscritos. Y los camiones han dado la sorpresa con cifra récord de 16 participantes. Una auténtica inyección de energía que hará vibrar cada rincón de su recorrido por las diferentes comarcas turolenses por las que discurrirá.
El recorrido que se dará a conocer la misma semana de la prueba y con detalle de los puntos de interés para facilitar el acceso al público. Para que puedan disfrutar de la acción y emoción que dejarán a su paso los participantes y no se disipará: quedará grabada en la memoria colectiva como el gran año en que la Baja España Aragón latió con la fuerza inmensa de 900 corazones buscando su gloria deportiva.
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