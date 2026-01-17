Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rally Dakar 2026, en directo. Última hora de la etapa 13, con Sainz, Nani Roma y Schareina, hoy en vivo

El Dakar 2026 llega a su fin este sábado, con una breve especial a orillas del Mar Rojo y final en Yanbu. Les contamos en directo el desarrollo de la última especial, que coronará a los nuevos campeones.

Salvo sorpresa final, Nani Roma terminará el Dakar como mejor español clasificado en Ultimate (2º)

Salvo sorpresa final, Nani Roma terminará el Dakar como mejor español clasificado en Ultimate (2º) / ASO

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Este sábado se escribe el último capítulo de la 48ª edición del Dakar. Una especial de solo 105 kliómetros cronometrados (más 36 de enlace), previsiblemente de trámite y que llevará a los participantes a Yanbu, a orillas del Mar Rojo, donde todo comenzó el pasado 3 de enero. Esta vez será para coronar a los nuevos campeones

Actualizar

