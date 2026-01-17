Rally Dakar 2026, en directo. Última hora de la etapa 13, con Sainz, Nani Roma y Schareina, hoy en vivo

Este sábado se escribe el último capítulo de la 48ª edición del Dakar. Una especial de solo 105 kliómetros cronometrados (más 36 de enlace), previsiblemente de trámite y que llevará a los participantes a Yanbu, a orillas del Mar Rojo, donde todo comenzó el pasado 3 de enero. Esta vez será para coronar a los nuevos campeones

El recorrido Esta última especial discurre a lo largo de 105 kilómetros por pistas sinuosas de arena y piedras y cuenta con cuatro puntos de refencia antes de alcanzar la meta final en Yanbu, a orillas del Mar Rojo

Schareina, tercero Tosha Schareina, que tiene prácticamente asegurada la tercera plaza del podio, completa el primer tramo y a ocho segundos de Luciano Benavides y a cinco de Ricky Brabec. El argentino a superado por 3 segundos al californiano, que tiene 20 segundos bonus

Menos bonificaciones Las bonificaciones por abrir pista se reducen en la breve etapa de este sábado y el total que se podrá acumular es de 1:23.