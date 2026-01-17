Directo
Dakar 2026
Rally Dakar 2026, en directo. Última hora de la etapa 13, con Sainz, Nani Roma y Schareina, hoy en vivo
El Dakar 2026 llega a su fin este sábado, con una breve especial a orillas del Mar Rojo y final en Yanbu. Les contamos en directo el desarrollo de la última especial, que coronará a los nuevos campeones.
Este sábado se escribe el último capítulo de la 48ª edición del Dakar. Una especial de solo 105 kliómetros cronometrados (más 36 de enlace), previsiblemente de trámite y que llevará a los participantes a Yanbu, a orillas del Mar Rojo, donde todo comenzó el pasado 3 de enero. Esta vez será para coronar a los nuevos campeones
El recorrido
Esta última especial discurre a lo largo de 105 kilómetros por pistas sinuosas de arena y piedras y cuenta con cuatro puntos de refencia antes de alcanzar la meta final en Yanbu, a orillas del Mar Rojo
Schareina, tercero
Tosha Schareina, que tiene prácticamente asegurada la tercera plaza del podio, completa el primer tramo y a ocho segundos de Luciano Benavides y a cinco de Ricky Brabec. El argentino a superado por 3 segundos al californiano, que tiene 20 segundos bonus
Menos bonificaciones
Las bonificaciones por abrir pista se reducen en la breve etapa de este sábado y el total que se podrá acumular es de 1:23.
Arrancan las motos
Buenos dias. La última etapa del Dakar 2026 ya está en marcha. A las 7.30 han arrancado las primeras motos y todos los favoritos están ya en pista, camino del primer waypoint (km.21). Los dos pilotos que luchan por el Touareg, Ricky Brabec y Luciano Benavides ya han llegado a ese punto
