Dakar 2026

Rally Dakar 2026, en directo: Última hora de la etapa 12, con Nani Roma, Sainz, Canet y Schareina hoy, en vivo

En directo la duodécima etapa del Rally Dakar 2026, penúltima de esta edición, con Nani Roma y Carlos Sainz a por todas en Ultimate y duelo al rojo vivo en motos.

Nani Roma y Álex Haro, favoritos al volante del Raptor

Nani Roma y Álex Haro, favoritos al volante del Raptor / ASO

Laura López Albiac

Laura López Albiac

 Les contamos en directo el desarrollo de la 12ª y penúltima etapa del Dakar 2026, partiendo desde Al Henakiyah hasta Yanbu, donde arrancó la carrera el pasado 3 de enero. La caravana recorrerá un total de 311 kilómetros de especial con otros 409 de enlace. Con igualdad máxima en coches y motos, todavía hay posibilidades de cambiar las cosas en un itinerario tan variado. Las pistas rápidas dan paso a otras mucho más sinuosas.

