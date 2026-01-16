Rally Dakar 2026, en directo: Última hora de la etapa 12, con Nani Roma, Sainz, Canet y Schareina hoy, en vivo

Les contamos en directo el desarrollo de la 12ª y penúltima etapa del Dakar 2026, partiendo desde Al Henakiyah hasta Yanbu, donde arrancó la carrera el pasado 3 de enero. La caravana recorrerá un total de 311 kilómetros de especial con otros 409 de enlace. Con igualdad máxima en coches y motos, todavía hay posibilidades de cambiar las cosas en un itinerario tan variado. Las pistas rápidas dan paso a otras mucho más sinuosas.

Tosha no reacciona Tosha Schareina pasa por el penúltimo waypoint de la especial (km.258) a más de diez minutos y medio del más rápido, su compañero y líder virtual Ricky Brabec. En la general virtual el español es tercero, pero ya a más de 25 minutos

Paisajes increíbles Preciosas imágenes de la etapa las que publica la web oficial del Dakar este viernes

Guthrie, mejor que Loeb Guthrie y Lategan, que han salido muy atrás por sus problemas de ayer, están al frente de la especial. El estadounidense mejora el crono de Loeb en el km 45 por 31. El sudafricano pasa a 23"

Brabec sube el ritmo Ricky Brabec va 'enchufado' y llega al km. 258 con medio minuto más sobre Luciano Benavides, que rueda ya a 4:32. El argentino, eso sí, suma bonificaciones por abrir pista (1.25), como Van Beveren (1.55)

Navarro acaricia el Touareg Pau Navarro y Jan Rosa llegan a esta penúltima jornada de competición como líderes destacados de la general en categoría Challenger, con más de 25 minutos de ventaja. El joven piloto catalán, de 21 años, podría seguir los pasos de Cristina Gutiérrez, campeona en 2024.

Tampoco son buenas las referencias de Carlos Sainz en el segundo parcial (Km.94). El madrileño cede casi un minuto con su compañero en Ford Mattias Ekström

Nasser, más lejos Al-Attiyah alcanza el primer waypoint a seis segundos del más rápido en ese punto, su compañero en Dacia Sébastien Loeb. El qatarí, líder de la general, le endosa casi un minuto a Nani Roma tras este primer parcial.

Loeb, el más rápido Sébastien Loeb es el más rápido en el primer tramo en coches (km.45). Nani Roma se ha dejado un minuto con el francés en ese primer punto, a la espera de que pase Al-Attiyah. Sainz ha sido 43 segundos más lento que Loeb

Sanders sufre El vigente campeón Daniel Sanders está dando una lección de pundonor y sigue adelante pese a su maltrecho hombro, tras la caída de hace dos días. El australiano cede ya 19 minutos con Brabec y 13 con Schareina en el km.184