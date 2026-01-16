Directo
Dakar 2026
Rally Dakar 2026, en directo: Última hora de la etapa 12, con Nani Roma, Sainz, Canet y Schareina hoy, en vivo
En directo la duodécima etapa del Rally Dakar 2026, penúltima de esta edición, con Nani Roma y Carlos Sainz a por todas en Ultimate y duelo al rojo vivo en motos.
Les contamos en directo el desarrollo de la 12ª y penúltima etapa del Dakar 2026, partiendo desde Al Henakiyah hasta Yanbu, donde arrancó la carrera el pasado 3 de enero. La caravana recorrerá un total de 311 kilómetros de especial con otros 409 de enlace. Con igualdad máxima en coches y motos, todavía hay posibilidades de cambiar las cosas en un itinerario tan variado. Las pistas rápidas dan paso a otras mucho más sinuosas.
Tosha no reacciona
Tosha Schareina pasa por el penúltimo waypoint de la especial (km.258) a más de diez minutos y medio del más rápido, su compañero y líder virtual Ricky Brabec. En la general virtual el español es tercero, pero ya a más de 25 minutos
Paisajes increíbles
Preciosas imágenes de la etapa las que publica la web oficial del Dakar este viernes
Guthrie, mejor que Loeb
Guthrie y Lategan, que han salido muy atrás por sus problemas de ayer, están al frente de la especial. El estadounidense mejora el crono de Loeb en el km 45 por 31. El sudafricano pasa a 23"
Brabec sube el ritmo
Ricky Brabec va 'enchufado' y llega al km. 258 con medio minuto más sobre Luciano Benavides, que rueda ya a 4:32. El argentino, eso sí, suma bonificaciones por abrir pista (1.25), como Van Beveren (1.55)
Navarro acaricia el Touareg
Pau Navarro y Jan Rosa llegan a esta penúltima jornada de competición como líderes destacados de la general en categoría Challenger, con más de 25 minutos de ventaja. El joven piloto catalán, de 21 años, podría seguir los pasos de Cristina Gutiérrez, campeona en 2024.
Tampoco son buenas las referencias de Carlos Sainz en el segundo parcial (Km.94). El madrileño cede casi un minuto con su compañero en Ford Mattias Ekström
Nasser, más lejos
Al-Attiyah alcanza el primer waypoint a seis segundos del más rápido en ese punto, su compañero en Dacia Sébastien Loeb. El qatarí, líder de la general, le endosa casi un minuto a Nani Roma tras este primer parcial.
Loeb, el más rápido
Sébastien Loeb es el más rápido en el primer tramo en coches (km.45). Nani Roma se ha dejado un minuto con el francés en ese primer punto, a la espera de que pase Al-Attiyah. Sainz ha sido 43 segundos más lento que Loeb
Sanders sufre
El vigente campeón Daniel Sanders está dando una lección de pundonor y sigue adelante pese a su maltrecho hombro, tras la caída de hace dos días. El australiano cede ya 19 minutos con Brabec y 13 con Schareina en el km.184
Roma y Al-Attiyah, a escena
Nasser Al-Attiyah, 17ºen el orden de salida, ya esta en pista y tras el qatari, su compañera en Dacia Cristina Gutiérrez. Unos minutos antes ha arrancado Nani Roma, que marcha segundo en la general a poco más de 8 minutos. El de Ford no lo tendrá fácil para recortar diferencias con Nasser, pero hay margen para la sorpresa
