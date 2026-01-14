Directo
Dakar 2026
Rally Dakar 2026, en directo: Última hora de la etapa 10, con Nani Roma, Sainz y Schareina hoy, en vivo
Les contamos al detalle lo que suceda en la décima especial del Dakar, la segunda parte de la maratón, con recorridos separados para coches y motos y 371 km hasta Bisha
Este miércoles se disputa la segunda parte de la etapa maratón, la segunda de estas características, sin asistencias y con noche en campamento, de la presente edición del Dakar. Más corta que la anterior, con 371 km de especial cronometrada y final en Bisha, Nani Roma y Carlos Sainz intentarán dar un nuevo 'zarpazo' en la categoría reina de coches, Ultimate, en la que copan de momento las dos primeras posiciones. Tosha Schareina tratará de dar caza al líder de motos, Daniel Sanders
Pedró también cede en Original
Benjamin Melot está a punto de rubricar una actuación perfecta en la categoría Original by Motul (pilotos sin asistencia mecánica): tras salir por detrás de Josep Pedró, ha doblado al español y lo ha dejado atrás. El francés vuelve al escalón más alto de la general y cuenta ya con 5 minutos de ventaja sobre Pedró
A por el primer triunfo saudí
Arabia Saudí aún no ha ganado ninguna etapa en este Dakar de 2026 y a las primeras de cambio perdió a su actual campeón en Ultimate, Yazeed Al-Rajhi, que tuvo que abandonar. Pero hoy podrían celebrar un triunfo en la especial, ya que Yasir Seaidan está luchando por conseguirlo en la categoría Challenger. El piloto del Nasser Racing Team tomó las riendas en el km 121 y las mantiene en el km 155 por delante de Paul Spierings (+42”) y Kevin Benavides (+2’21”).
Sigue el descalabro de Sanders
La ventaja de Adrien Van Beveren como líder de la etapa se reduce en el km 240: Con bonificaciones incluidas, Luciano Benavides se coloca a 2’25” del francés. El argentino amplía rentas en la general virtual: Ricky Brabec está a 2’26”, Sanders pierde ya 13’ y Tosha Schareina está 18’ de Benavides, pero a tan solo 5’ de Sanders.
Sainz y Nani se pierden
Carlos Sainz por fin alcanza el quinto waypoint cediendo 28 minutos con Nasser Al-Attiyah y cayendo a la quinta posición provisional en la general después de equivocar el rumbo. También Nani Roma se ha perdido. El qatarí recupera el liderato y los españoles se alejan del Touareg
Tosha, a buen ritmo
Schareina llega al sexto punto de control (km. 240) a nueve minutos de Ricky Brabec, que serían cuatro si se aplica la bonificación por abrir pista. El valenciano cede quince minutos con Adrien Van Beveren en la etapa y pase lo que pase, a su llegada al vivac deberán restituirle el tiempo que perdió al pararse a ayudar a Sanders
La general de coches, al rojo vivo
En la clasificación general virtual del km 155, Al Attiyah se sitúa ya segundo a 51” de Nani Roma. El piloto de Dacia le ha recortado diez segundos al español en este parcial. Carlos Sainz sigue en el tercer escalón del podio virtual, a 5’17” de Roma
Loeb escala en la general
Sébastien Loeb ha alcanzado el quinto punto de referencia de la especial (Km155) pasando séptimo a +5:24 de su compatriota Mathieu Serradori, líder sólido de la etapa. El francés aprovechando el problema mecánico de Ekström, que ya ha reemprendido la marcha, y escala a la quinta posición de la general, aunque a 25 minutos de Nani Roma
Solidaridad
Tosha Schareina y Ricky Brabec, que se pararon tras la caída de Daniel Sanders por motivos de seguridad en el km 138, deberían recuperar el tiempo que perdieron en ese momento. Habrá que esperar a la descarga de los GPS en el vivac para conocer el crédito exacto. Lo mismo en el caso de Edgar Canet, quien se detuvo para auxiliar a Arnau Lledó.
Difícil misión
Tosha Schareina, Ricky Brabec, Michael Docherty y Adrien Van Beveren van juntos abriendo pista, lo que es especialmente complicado en una etapa de difícil navegación. Daniel Sanders ha quedado atrás y acumula ya 5 minutos de retraso frente a los hombres que encabezan la carrera.
Despertar en el desierto
Nuevo vídeo de la organización. Así ha sido el despertar de los pilotos de coches en el campamento refugio en el que han pasado la noche con lo mínimo antes de afrontar la segunda parte de la maratón
- Mercado de fichajes, hoy 13 de enero en directo: última hora de Barcelona, Real Madrid, PSG, Liverpool, City, United, Bayern, Juventus...
- Presentación de Joao Cancelo con el Barça, en directo: reacciones y última hora del anuncio del fichaje
- La sanción a Frenkie de Jong ya es oficial
- Flick y el club, portazo por Bardghji
- Xabi Alonso se ha cuadrado ante Florentino... Somos el hazmerreír
- Dani Güiza se sincera: ”Me vetó un jugador del Barça y nunca se lo perdonaré"
- Esperpento Endrick: el Madrid puso una cláusula para revocar su cesión en enero
- ¡Klopp se pronuncia sobre el Madrid!