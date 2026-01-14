Rally Dakar 2026, en directo: Última hora de la etapa 10, con Nani Roma, Sainz y Schareina hoy, en vivo

A por el primer triunfo saudí

Arabia Saudí aún no ha ganado ninguna etapa en este Dakar de 2026 y a las primeras de cambio perdió a su actual campeón en Ultimate, Yazeed Al-Rajhi, que tuvo que abandonar. Pero hoy podrían celebrar un triunfo en la especial, ya que Yasir Seaidan está luchando por conseguirlo en la categoría Challenger. El piloto del Nasser Racing Team tomó las riendas en el km 121 y las mantiene en el km 155 por delante de Paul Spierings (+42”) y Kevin Benavides (+2’21”).