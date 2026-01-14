Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rally Dakar 2026, en directo: Última hora de la etapa 10, con Nani Roma, Sainz y Schareina hoy, en vivo

Les contamos al detalle lo que suceda en la décima especial del Dakar, la segunda parte de la maratón, con recorridos separados para coches y motos y 371 km hasta Bisha

Tosha Schareina, a por todas con Honda

Tosha Schareina, a por todas con Honda / ASO

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Este miércoles se disputa la segunda parte de la etapa maratón, la segunda de estas características, sin asistencias y con noche en campamento, de la presente edición del Dakar. Más corta que la anterior, con 371 km de especial cronometrada y final en Bisha, Nani Roma y Carlos Sainz intentarán dar un nuevo 'zarpazo' en la categoría reina de coches, Ultimate, en la que copan de momento las dos primeras posiciones. Tosha Schareina tratará de dar caza al líder de motos, Daniel Sanders

