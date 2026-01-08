La quinta etapa del Dakar, en directo: Sigue a Sainz, Nani, Canet y Schareina, en vivo

Canet vuelve al juego

Edgar Canet está brillando en esta quinta especial y tras adelantar en pista a Luciano Benavides, deja a su compañero Daniel Sanders a 7.34, a Ricky Brabec a más de ocho minutos y a Tosha Schareina a más de once, aunque estos dos últimos tienen bonificaciones por abrir pista. Canet, que esta mañana estaba a más de 11 minutos en la general, recortaría de momento para situarse a solo 3.30. Pero ojo que quedan aún muchos kilómetros