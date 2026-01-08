Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Dakar etapa 5Quique SetiénReal Madrid - Atlético horarioReal Madrid - Atlético oncesFinal Supercopa de EspañaBarcelona - AthleticCopa ÁfricaJoan GarciaTrae YoungDinero SupercopaMoussa DoumbiaSorteo Copa del ReyCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyCopa de la ReinaRival Barça CopaRival Madrid CopaBrahimCuadro Copa ÁfricaSara CarboneroMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin
Directo

Directo

Dakar 2026

La quinta etapa del Dakar, en directo: Sigue a Sainz, Nani, Canet y Schareina, en vivo

Te contamos lo que sucede en directo en la quinta jornada de competición del Rally Dakar 2026, hoy de nuevo con recorridos separados para coches y motos en Hail

Carlos Sainz y Lucas Cruz, al ataque con Ford

Carlos Sainz y Lucas Cruz, al ataque con Ford / ASO

Laura López Albiac

Laura López Albiac

La quinta etapa del Rally Dakar arranca en el campamento donde los participantes han pasado la noche sin asistencias en la maratón y lleva la caravana a Hail con recorridos desdoblados para motos (356) y coches (371). El español Tosha Schareina es el líder en motos y el sudafricano Henk Lategan manda en las cuatro ruedas.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL