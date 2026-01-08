Directo
Dakar 2026
La quinta etapa del Dakar, en directo: Sigue a Sainz, Nani, Canet y Schareina, en vivo
Te contamos lo que sucede en directo en la quinta jornada de competición del Rally Dakar 2026, hoy de nuevo con recorridos separados para coches y motos en Hail
La quinta etapa del Rally Dakar arranca en el campamento donde los participantes han pasado la noche sin asistencias en la maratón y lleva la caravana a Hail con recorridos desdoblados para motos (356) y coches (371). El español Tosha Schareina es el líder en motos y el sudafricano Henk Lategan manda en las cuatro ruedas.
Problemas para Canet
Edgar Canet cede el liderato de la etapa en favor de un Luciano Benavides. El piloto catalán ha perdido cinco minutos en un solo parcial al paso por la referencia del km.240, a 1:23 del argentino. Según el GPS lleva 15 minutos parado, podría ser un problema con sus neumáticos, ya que ayer avisó que estaban al límite para la maratón
Brabec, líder virtual
Sigue el pulso de Tosha Schareina y Ricky Brabec en una carrera que está al rojo vivo. Los dos pilotos de Honda alcanzan el sexto punto de control de las motos abriendo pista juntos. Si se aplican las bonificaciones (3:52 del español por 1:09 del estadounidense), Braber sería el nuevo líder virtual del Dakar por solo 16 segundos sobre su compañero
Sainz, en modo 'Matador'
Sexta referencia en coches (Km. 208): Carlos Sainz cede 1:25 con Lucas Moraes, pero ya aventaja en más de un minuto a su compañero Mattias Ekström y en casi ocho minutos a Nasser Al-Attiyah. En clave general, el madrileño saca casi diez minutos a Henk Lategan.
'Chicos para todo'
La organización del Dakar muestra en un vídeo cómo instalaron Carlos Sainz y Lucas Cruz su tienda en el campamento en el que han dormido todos los pilotos esta noche, durante la etapa maratón
Nasser acelera
Nasser Al-Attiyah aprieta camino del km 208 de los coches y le endosa 1:58 a Lategan, que abre pista y 2:05 a Loeb.
Canet vuelve al juego
Edgar Canet está brillando en esta quinta especial y tras adelantar en pista a Luciano Benavides, deja a su compañero Daniel Sanders a 7.34, a Ricky Brabec a más de ocho minutos y a Tosha Schareina a más de once, aunque estos dos últimos tienen bonificaciones por abrir pista. Canet, que esta mañana estaba a más de 11 minutos en la general, recortaría de momento para situarse a solo 3.30. Pero ojo que quedan aún muchos kilómetros
Brabec atrapa a Tosha
El valenciano ha bajado el ritmo tras el repostaje y su compañero Ricky Brabec le ha dado 'caza' en pista en el km 186 de las motos, con lo que ambos comparten las bonificaciones
Repostaje para las motos
Después del km 141 de la especial, los piloto de las dos ruedas están el punto para recargar combustible del km 141
Ford marca el ritmo
Mattias Ekström completa el tercer parcial de la especial (KM 100) con una diferencia de 6:20 a Sébastien Loeb y a Nasser Al-Attiyah. Carlos Sainz cede casi un minuto, pero le mete seis minutos a Loeb , Nasser y Henk Lategan
Al.Attiyah afloja
Al-Attiyah le había recortado 55 segundos a Lategan hasta el kilómetro 66, pero ahora ha perdido 54 segundos en el tercer control (kilómetro 100). El qatarí de Dacia sólo tiene 1 segundo a su favor.
