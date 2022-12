Así es la primera etapa del Rally Dakar 2023

La etapa de este domingo tendrá 367 kilómetros de especial cronometrada y 235 de enlaces Tramos pedregosos, más bien tipo "gravilla", precederán a unas pistas arenosas. Para rematar el programa, llegarán las primeras dunas

Tras el aperitivo del prólogo a orillas del Mar Rojo, el Rally Dakar empieza este domingo 1 de enero con una primera etapa en la que los pilotos deberán estar muy atentos a las primeras trampas del recorrido para que no ocurra lo mismo que en la etapa que abrió la carrera el pasado año y en la que muchos favoritos, como Carlos Sainz, se despistaron en una navegación confusa, perdiendo ya de entrada sus opciones al triunfo final.

La etapa de este domingo tendrá 367 kilómetros de especial cronometrada y 235 de enlaces. La primera mitad de la carrera discurre este año por terrenos pedregosos, tramos rápidos y de navegación complicada, con largas especiales. Las dunas puras y las dificultades extremas en la navegación llegarán en la segunda semana.

Stage 1 - January 1st

🚩Sea Camp - 🏁 Sea Camp (SS - 368km)



Playtime is over!

The rally truly gets under way with a well-rounded loop: sandy tracks, stony sections with a fair bit of gravel. #Dakar2023 pic.twitter.com/m1IxYWWmqP