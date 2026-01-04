Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Espanyol - BarcelonaManolo GonzálezJoan GarciaReal Madrid - Barcelona horarioBarcelona Supercopa1x1 BarçaDakar directoEtapa Dakar hoyAsensiCuadro Copa ÁfricaNicolás MaduroRecompensa MaduroÁlvaro BautistaMaldiniPedri Pepe MelGonzalo BernardosMercado de Fichajes hoyHacienda
instagramlinkedin

En Directo

Dakar 2026

La primera etapa del Dakar, en directo: Sainz, Canet y Schareina, en acción

Este domingo arranca el 'fuego real' en el Dakar después del aperitivo del prólogo en Arabia

Edgar Canet, en acción con la KTM factory

Edgar Canet, en acción con la KTM factory / mediagé

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Después de un prólogo que terminó con victorias de Edgar Canet en motos y Mattias Ekström en coches, el Dakar entra en acción con la primera etapa

Actualizar
Ver más

TEMAS