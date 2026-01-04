En Directo
Dakar 2026
La primera etapa del Dakar, en directo: Sainz, Canet y Schareina, en acción
Este domingo arranca el 'fuego real' en el Dakar después del aperitivo del prólogo en Arabia
Después de un prólogo que terminó con victorias de Edgar Canet en motos y Mattias Ekström en coches, el Dakar entra en acción con la primera etapa
Problemas para el héroe local
Mal inicio del campeón, el saudí Yazeed Al-Rajhi , que ha completado el primer tramo al volante de su Toyota a un ritmo discreto y ha cedido más de tres minutos con Seth Quintero en km 28
Quintero se anticipa
En el primer punto de control de coches, al paso por el KM 28, el californiano Seth Quintero es el más rápido a bordo del Toyota. Ekstrom está a 2 segundos y Sainz, a 26. Pero esto es solo el principio
Salen los Dacia
Sébastien Loeb y Nasser Al-Attiyah ya estan en pista en esta primera etapa del Dakar 2026. Los dos líderes de Dacia pueden sacar partido a su posición retrasada en la salida
Moraes, al frente
Carlos Sainz alcanza el primer punto de control de la especial y se sitúa a seis segundos del más rápido, que por ahora es Lucas Moraes
Las motos, en el repostaje
Tras el kilómetro 215, las motos pueden hacer su parada para cargar combustible, ya en la recta final de esta primera etapa
Arranca Sainz
Carlos Sainz y Lucas Cruz, a escena con el Ford Raptor. El madrileño y su copiloto terminaron octavos en el prólogo y hoy parten undécimos
Turno para Moraes
Sale Lucas Moraes. El brasileño, actual campeón del mundo de rally-raid, está en la terna de aspirantes al Touareg en este Dakar 2026
Canet se crece
Edgar Canet recorta tres segundos a Branch en el sexto tramo de la especial, a falta de dos para el final. El de la Garrigas se queda a +1:11 del tiempo del sudafricano de Hero. Su compañero Sanders también avanza y es segundo, a 54 segundos de Branch. Ricky Brabec (+1:36) y Tosha Schareina (+2:41) completan el top cinco provisional
Orden de salida en Ultimate
Este es el orden de salida en coches Ultimate, con todos los favoritos
Arracan los coches
Henk Lategan, actual subcampeón del Dakar, es el primer coche en salir a pista en la máxima categoría Ultimate. El sudafricano abrirá pista con un difícil recorrido por delante. Carlos Sainz parte en undécima posición y algunos favoritos, como Loeb o Al-Attiyah lo harán con casi una hora de diferencia
