La primera etapa del Dakar, en directo: Sainz, Canet y Schareina, en acción

Canet se crece

Edgar Canet recorta tres segundos a Branch en el sexto tramo de la especial, a falta de dos para el final. El de la Garrigas se queda a +1:11 del tiempo del sudafricano de Hero. Su compañero Sanders también avanza y es segundo, a 54 segundos de Branch. Ricky Brabec (+1:36) y Tosha Schareina (+2:41) completan el top cinco provisional