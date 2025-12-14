El primer camión híbrido de hidrógeno y eléctrico del Dakar es español

El KH-7 ECOVERGY Team vuelve al Rally Dakar decidido a escribir un nuevo capítulo en la prueba más dura del motorsport. Tras participar en la edición de 2023 con el primer vehículo alimentado por hidrógeno en la historia del rally, ahora da un paso más para competir con el primer camión híbrido de hidrógeno y eléctrico en los 48 años de la carrera.

Con dos victorias en las dos únicas ediciones celebradas en la categoría Mission 1000, destinada a energías alternativas, el equipo español afronta el reto de lograr un tercer triunfo consecutivo con una evolución clave en el sistema de propulsión de su MAN 6x6, que mantiene la base de hidrógeno y diésel renovable e incorpora por primera vez la hibridación eléctrica.

En la cabina del vehículo repetirán el piloto Jordi Juvanteny, el copiloto José Luis Criado y el ingeniero Xavier Ribas, director de EVARM, la compañía responsable del desarrollo del sistema híbrido. Será la 32ª participación conjunta de la dupla Juvanteny / Criado, la 17ª con el icónico camión naranja de KH-7, y una nueva oportunidad para demostrar que se trata de uno de los proyectos más innovadores de la prueba.

En la pasada edición, el equipo redujo hasta un 90% el consumo y las emisiones de CO₂, sin comprometer el rendimiento mecánico. La gran novedad para 2026 es la incorporación de un sistema híbrido eléctrico, que se suma al uso del hidrógeno. El camión integra ahora motor eléctrico y baterías capaces de recuperar energía en las frenadas y en los descensos, almacenarla y reutilizarla posteriormente para apoyar al motor principal o incluso permitir una conducción puntual en modo 100% eléctrico. Todo ello se traduce en menor consumo y menor impacto medioambiental.

Para Jordi Juvanteny, será su 34ª participación en la prueba más dura del mundo. El piloto catalán encara esta edición con un estímulo añadido gracias al nuevo salto tecnológico del proyecto. “Afronto la carrera con la máxima ilusión. Si pudiéramos ganar por tercera vez sería algo ideal. Es un proyecto nuevo. Ahora añadimos la electricidad al hidrógeno, y creemos que es una tecnología con mucho futuro tanto en la competición como en el mundo civil. El desafío es mayúsculo, pero vamos a luchar para estar delante. Lo que más nos motiva es saber que estamos ante un proyecto de futuro y formar parte de un equipo realmente pionero. Eso es lo que nos da esta ilusión renovada”, señala el piloto.

El copiloto José Luis Criado alcanzará en la próxima cita en Arabia Saudí su 35º Rally Dakar, un récord absoluto que este año compartirá con Stéphane Peterhansel como participantes con más ediciones de la prueba. “Poder estar por 35ª vez en la salida es algo extraordinario. Me siento un privilegiado por haber encontrado a las personas adecuadas para hacerlo posible durante tantos años. Con Jordi hacemos un gran binomio. Somos muy distintos, pero el respeto, el cariño, la pasión por el Dakar y las ganas de seguir trabajando juntos nos han llevado a superar muchas dificultades durante más de tres décadas", asegura Criado.

De cara al reto deportivo, el veterano copiloto destaca la evolución del equipo: “Es un gran avance sumar la electrificación al sistema de hidrógeno, ya que nos permite ampliar el enfoque en sostenibilidad sin renunciar a la competitividad. Con este nuevo sistema, lucharemos por la tercera victoria consecutiva en Mission 1000, aunque sabemos que habrá más competencia que nunca”.

El tercer miembro de la cabina será, por tercer año consecutivo, Xavier Ribas, el responsable del proyecto pionero con el que el camión del KH-7 ECOVERGY Team ha llegado a lo más alto en dos citas consecutivas. “Este año damos un paso muy importante. La tecnología que utilizaremos es muy avanzada, muy poco común en camiones, y nos ayudará a ser más competitivos y reducir las emisiones de CO₂. Gracias al motor eléctrico y a las baterías podemos recuperar energía en frenadas y bajadas, y utilizarla después en pistas y dunas. Hemos tenido poco tiempo para hacer pruebas, pero el Dakar es el mejor laboratorio posible para validar este sistema en condiciones extremas; con vibraciones, temperaturas muy variables, arena, agua, altas velocidades y subidas y bajadas constantes. Para nosotros será un aprendizaje enorme”.

Dentro del programa Dakar Future, la categoría Mission 1000 nació en 2024 con el objetivo de acelerar la transición hacia las energías alternativas antes de 2030. En 2026, los participantes recorrerán 5.862 kilómetros, con 1.071 cronometrados, entre el 3 y el 17 de enero, con un recorrido paralelo al del rally principal.

La clasificación se establecerá a través de un sistema de puntos de bonificación que valorará la fiabilidad al completar todas las etapas, el rendimiento frente a un tiempo de referencia diario, las pruebas de aceleración (Launch Control) y la sensibilización del público mediante votaciones en redes sociales.