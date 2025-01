Polémica con el primer control antidopaje de la historia del Dakar

La octava etapa del Rally Dakar en la categoría de motos ha cerrado con una de las grandes polémicas de esta edición. La FIM decidió, sin previo aviso, realizar un control antidopaje a los seis primeros clasificados de la categoría, algo que sucedía por primera vez en toda la historia del evento. Los rumores empezaron a dispararse y apuntaron a Tosha Schareina, quien se había cuestionado si estaba compitiendo infiltrado desde su caída en la quinta etapa del Rally Dakar, una situación inaudita que ha dado mucho de que hablar...

La información que avanza Motorsport, confirmada por los medios españoles ahí presentes, apunta a que Schareina sufrió una caída en la quinta especial del Rally Dakar que le causó una lesión importante y que le había llevado a competir infiltrado. Las dudas habían llegado al resto de equipos y una denuncia anónima había hecho saltar las alarmas con el fin de saber si realmente el valenciano estaba compitiendo infiltrado.

Schareina, en el centro de la polémica

Schareina, uno de los seis pilotos que tuvieron que acudir a las pruebas antidopaje, declaró a los medios españoles que la información no era cierta: "Todos corremos con cosas, pero puedo decir que estoy más o menos entero. No llevo nada roto, pero todos estamos teniendo caídas. No hay nada que contar. Al final, tenemos caídas todos, no me ocurre nada. Por supuesto, me duele todo el cuerpo, pero como le pasa a todos los pilotos", explicó.

La FIM, por ahora, se lava las manos y alude el control antidopaje a una prueba 'rutinaria' que se realiza normalmente en el mundial y que, por primera vez, se ha realizado en el Dakar. De hecho, no es la única polémica que ha sacudido a la categoría estos últimos días; algunos equipos pidieron la exclusión del piloto de KTM Kevin Benavides, quien anunció su retirada del Dakar pero acudió a punto de salida de la sexta especial. Sin embargo, como adelanta 'AS', sucedió porque contaba con un permiso especial para estar ahí.

Schareina, como declaró ante los medios, se muestra tranquilo y con la esperanza de poder pelear el liderato a Daniel Sanders, quien se encuentra a 11:03 en la general. "Lo peor es que tenía un frío de la leche, pero es parte del juego; ya es el tercero que hago este año, no hay ningún problema", explicó el valenciano después de la octava etapa. La polémica está servida mientras la lucha por el 'Touraeg' continúa.