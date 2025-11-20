Plenergy sortea cinco viajes VIP a Arabia Saudí para vivir el Dakar 2026 junto a Carlos Sainz

Plenergy, compañía del sector de gasolineras de bajo precio, y su embajador de marca, el cuatro veces campeón del Rally Dakar, Carlos Sainz, quieren premiar la fidelidad de los clientes de sus estaciones de servicio invitándoles a vivir una experiencia en el arranque del Dakar 2026.

Vivir desde dentro el Dakar

A través de la campaña Rumbo al Dakar, Plenergy sorteará entre sus clientes cinco viajes VIP al Rally Dakar de Arabia Saudí del 2 al 4 de enero de 2026, en el que podrán vivir de primera mano las primeras etapas de la carrera más dura del mundo, y todo ello desde dentro del equipo del piloto Carlos Sainz, que completará su vigésima participación en la competición junto a Lucas Cruz.

Los cinco premios de Plenergy incluyen vuelos internacionales a Yanbu, alojamiento en hoteles de 4 y 5 estrellas, comidas durante el viaje, experiencia VIP a la etapa prólogo del 3 de enero y a la ceremonia del podio; asistencia a la primera etapa del Dakar con inicio y final en Yanbu el 4 de enero, además del acceso al vivac de los competidores.

Pero sobre todo, podrán acompañar a Carlos Sainz, embajador de marca de Plenergy, en este inicio de competición a través de tres momentos que solo vivirán los ganadores del sorteo: un Meet and Greet personalizado con Sainz, la asistencia al encuentro con el equipo Ford, y la experiencia de vivir la primera etapa de la carrera junto a su equipo.

Cómo participar en el sorteo

El premio, además, incluye regalos, traslados en 4x4 y una 'Experiencia Dakar', donde los ganadores aprenderán los fundamentos de la navegación y la conducción en el rally. "Como embajador de Plenergy, me hace especial ilusión tener un detalle con los clientes más comprometidos. De ahí nace la idea de crear una experiencia realmente única para vivir desde dentro esta nueva edición del Dakar en Arabia Saudí. No hay nada comparable a la energía del vivac y a la emoción del desierto, así que será un auténtico placer recibir a los cinco ganadores en Yanbu", afirma Carlos Sainz, tetracampeón del Rally Dakar.

En el sorteo podrán participar todas las personas que reposten en cualquiera de las gasolineras Plenergy en España, entre el 17 de noviembre y el 3 de diciembre de 2025. Cada litro de combustible repostado se convierte automáticamente en una participación para el sorteo. Para participar, hay que darse de alta en el sorteo y subir una foto de cada ticket de repostaje de Plenergy, todo ello mediante la web rumboaldakar.plenergy.es.

Cuantos más litros reposte y registre un cliente, más posibilidades tendrá de ganar el viaje VIP al Dakar junto a Carlos Sainz. Plenergy comunicará los ganadores del sorteo a través de su cuenta oficial de Instagram (@plenergy) en dos fases: los dos primeros ganadores se comunicarán el 28 de noviembre y los tres restantes el 5 de diciembre.