Perfil del campeón: Nasser Al-Attiyah, el Príncipe del Desierto

Nasser Al-Attiyah se ha consagrado de nuevo como Príncipe del desierto, tras conquistar su sexto Dakar y el primero con Dacia.

Es primo del emir de Qatar, Tamim ben Hamad Al Zani, y, lógicamente, nunca ha competido por dinero. Es un romántico de las carreras, un apasionado de la velocidad y del deporte en general, ya que en su día fue medallista olímpico de tiro al plato (bronce en Londres 2012) y ya piensa en los próximos Juegos de Los Angeles 2028.

En su perfil deportivo también se involucró en la candidatura de su país para ser sede del Mundial de fútbol para 2022 y es colaborador activo de Qatar Foundation. En el fútbol, su corazón está con el París Saint Germain por el vínculo familiar.

Nasser, que llegó al Dakar en 2004 por la puerta de atrás, a título privado y al volante de un Mitsubishi Pajero con el que consiguió ser el mejor debutante, en décima posición. Fue su carta de presentación para después ponerse al mando de las mejores escuderías del Dakar, aunque pasaron años antes de que pudiera hacerse con su primer 'Touareg'.

Lo consiguió en 2011 con Volkswagen, pero a su primer triunfo le siguieron dos abandonos en 2012 y 2013 cuando se atrevió con un Hummer del estadounidense Robby Gordon y su propio buggy, respectivamente. La segunda victoria llegó en 2015, con el Mini de X-Raid , antes de convertirse en el abanderado de Toyota para sumar otros tres títulos, el último de ellos en 2023.

La sexta victoria de Al-Attiyah lo sitúa como el segundo piloto con más títulos del Dakar en coches el francés Stéphane Peterhansel ‘Monsieur Dakar’, que suma ocho títulos. Además, en esta edición, el qatarí ha empatado con Peterhansel y Ari Vatanen en de victorias de etapa (50) y ha igualado a Carlos Sainz al ganar con cuatro marcas distintas.

Tras competir durante temporada y media junto a Edouard Boulanger, Al-Attiyah, de 55 años y padre de dos niños, ha cambiado de navegante y se ha coronado en el Dakar junto Fabian Lurquin, ex copiloto de Sébastien Loeb. Llegó a Arabia con ganas de revancha, tras perder el Mundial de rally-raid y se ha resarcido sin grandes estridencias, pilotando de forma impecable a lo largo de dos intensas semanas.