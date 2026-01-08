Pau Navarro y Jan Rosa, la dupla de oro catalana pone patas arriba el Dakar: "Parecemos poco serios"

Se suele pensar que el Rally Dakar es una carrera de veteranos. Una donde los más curtidos en este tipo de batallas, dispuestos a demostrar su valía en la crudeza del desierto, suelen tener la de ganar. Y así como ese dicho tiene su parte ineludible de certeza, no menos real es que también hay quienes desafían esa lógica marcada a fuego. Son promesas emergentes, avanzados a sus tiempos que no creen que esto sea cosa de mayores. Y seguramente tengan razón. Entre ellos están Pau Navarro (Llagostera, 2004) y Jan Rosa (Girona, 2001), una dupla formada de por el destino que siguen el camino de la historia en pos de dar un golpe sobre la mesa a todo el vivac.

Que los dos catalanes estén volando por el desierto saudí a los mandos de su Taurus T3 Max no es fruto de la casualidad. Ni siquiera ser la dupla más joven de toda la edición, con una suma total de 45 años que pone los pelos de punta, es suficiente para tener motivos que hagan sorprenderse a estas alturas. Pues solamente un desconocedor de la categoría Challenger, aquella en la que Pau Navarro aterrizó hace apenas unos meses, no sabía que ambos partían como uno de los principales favoritos a coronar el desierto estas semanas.

Pau Navarro y Jan Rosa, pilotos de KH-7 / KH-7

Una cuestión de experiencia

Volviendo a la experiencia. Es evidente que, simplemente por temas vitales, poco tiempo hayan tenido ambos para experimentar en sus carnes el rally más duro del mundo. No menos evidente es, sin embargo, que ya acumulan un rodaje a sus espaldas que no está al alcance de cualquiera. Pongamos el ejemplo de Pau Navarro. Se crió entre coches, como muchos, pero lo que le diferenció del resto fue empezar a competir tan pronto. Debutó con 16 años sí, con apenas 16 primaveras -récord de precocidad en la historia de la competición- como copiloto de camión. Se pasó luego al volante de un SSV, ascendió a la máxima categoría de coches, se lesionó... y finalmente se embarcó a última hora en la aventura de la categoría Challenger, donde compite ahora. Cabe recordar que tiene solo 21 años.

Pau Navarro Ferrer asciende a la primera plaza de la clasificación general de la categoría Challenger en el Rally Dakar 2026 / JIRI SIMECEK / EFE

Y de Pau Navarro a Jan Rosa, su copiloto. Su compañero. Su amigo. Campeón de la categoría de Clásicos durante dos años seguidos, decidió subirse al tren de Pau para disputar el Mundial Rally Raid W2RC en Challenger. Su unión tiene dos misiones. La primera es divertirse, algo que ambos demuestran sin esfuerzo. "Siempre decimos que parecemos unos mindundis por ahí", comentaba Pau a SPORT antes del Dakar. "Parecemos poco serios", apuntaba su copiloto. A lo que respondía: "Luego les ganamos, así que no pasa nada".

La segunda misión es ganar. Y de momento, mal no les está yendo. Subcampeones del mundo, ganadores del Rally de Marruecos, este Rally Dakar 2026 está siendo una demostración de que su unión va viento en popa a toda vela. De la mano de la estructura KH7, con Odyssey Academy by BBR, la dupla catalana se puso al finalizar la Etapa 5 líder de la general. Ni más ni menos. Son 04:26 los minutos de renta que tienen ahora con Yasir Seaidan y 08:25 con Nico Cavigliasso, el argentino, otro de los favoritos. Es pronto para ilusionarse, pero también insensato no pensar en grande. Y, quien sabe, quizás terminar llevándose el Touareg a casa. Y hacerlo a su manera.