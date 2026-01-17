Dakar 2026
Pau Navarro se impone en Challenger y toma el relevo de Cristina Gutiérrez
El piloto catalán, acompañado por Jan Rosa, se ha llevado el Touareg en Challenger (T3) con más de 23 segundos de ventaja en la general sobre el saudí Seaidan
EFE
El catalán Pau Navarro, copilotado por Jan Rosa, ha protagonizado una destacada victoria en la categoría Challenger del Dakar 2026, al cruzar la meta en lo más alto del podio. El piloto de Odyssey Academy by BBR superó al saudí Yasir Seaidan, quien terminó con una diferencia de 23 minutos y 22 segundos.
Con este triunfo, Navarro se convierte en el segundo español en ganar en la categoría Challenger, tras Cristina Gutiérrez, quien lo logró en 2024 y ahora compite en Ultimate con Dacia, en el equipo del campeón Nasser Al-Attiyah.
El podio en Challenger lo completó el campeón del W2RC, Nicolás Cavigliasso, que acabó a 35 minutos y 52 segundos del líder. Apenas un segundo más tarde, el chileno Lucas del Río terminó cuarto, con una diferencia de 37 minutos y 9 segundos respecto al vencedor.
Por su parte, en la última etapa de la edición 2026 de 105 kilómetros, Kevin Benavides cerró su participación con una victoria, pocos momentos después de que su hermano Luciano celebrara su triunfo en la general de motos, en un fantástico día para la familia argentina.
El mayor de la saga se impuso con una ventaja de 1 minuto y 17 segundos sobre Lucas del Río, mientras que Yasir Seaidan terminó en la tercera posición con 1 minuto y 30 segundos de diferencia.
En la categoría de los buggies, Puck Klaassen fue la primera G-Ecko en la clasificación, ocupando la quinta posición provisional con una desventaja de 3 minutos y 26 segundos respecto al Taurus ganador, evidenciando la alta competitividad de la prueba en esta edición.
