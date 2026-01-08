Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

'Palo' a Schareina en el Dakar: 10 minutos de sanción

El valenciano se saltó el trámite de pasar por las banderas que marcan la salida de la especial y fue severamente castigado: Cae de la segunda a la cuarta plaza de la general , a casi 12 minutos

Laura López Albiac

La organización del Dakar ha confirmado una durísima penalización de 10 minutos para Tosha Schareina en la quinta etapa. El español cae de la segunda a la cuarta posición de la general de motos y lo que es peor, su diferencia con el líder Sanders pasa de 2 a casi 12 minutos. Sus opciones al Touareg se complican seriamente, aunque todavía hay margen de reacción. 

Schareina ha sido sanciónado tras llegar a la meta en Hail por  no haber pasado por la zona de banderas que marcaban el inicio de la etapa.  Se trata de un elemento presente en cada salida y que indica que que ya estás dentro de la especial.

Al tratarse de una salida desde el campamento de la maratón, Tosha no pasó por esas banderas, por confusión, y se dirigió directamente a la salida de la especial. El resultado un castigo ejemplar y que puede costarle muy caro.

