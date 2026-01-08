'Palo' a Schareina en el Dakar: 10 minutos de sanción

La organización del Dakar ha confirmado una durísima penalización de 10 minutos para Tosha Schareina en la quinta etapa. El español cae de la segunda a la cuarta posición de la general de motos y lo que es peor, su diferencia con el líder Sanders pasa de 2 a casi 12 minutos. Sus opciones al Touareg se complican seriamente, aunque todavía hay margen de reacción.

Schareina ha sido sanciónado tras llegar a la meta en Hail por no haber pasado por la zona de banderas que marcaban el inicio de la etapa. Se trata de un elemento presente en cada salida y que indica que que ya estás dentro de la especial.

Al tratarse de una salida desde el campamento de la maratón, Tosha no pasó por esas banderas, por confusión, y se dirigió directamente a la salida de la especial. El resultado un castigo ejemplar y que puede costarle muy caro.