La odisea de Joan Font en el Dakar... ¡sin dormir durante 24 horas!

Después de lo que se puede considerar una auténtica odisea en el desierto, Joan Font y Sergi Brugué siguen vivo en el Rally Dakar. El piloto de Vic, junto a su compañero, han vivido unas últimas horas de auténtico vértigo tras pasar la noche a la intemperie tratando de reparar el vehículo de su compañera de equipo Dania Akeel. Joan Font superó todos los obstáculos y llegó de manera puntual al punto de salida de la séptima etapa, una gesta impresionante que pone de manifiesto la inigualable dureza de la competición.

La odisea de Joan Font por el desierto arrancó a las 20:00 hora local del sábado 11 durante la sexta etapa de este Rally Dakar 2025. El piloto de Vic estaba a 100 kilómetros de la meta cuando tuvo que interrumpir su camino hacia la meta porque Dania Akeel, su compañera de equipo, había roto un brazo de suspensión y tenía una rueda arrancada de su Taurus. La pareja formada por el de Vic junto a Sergi Brugué -compiten haciendo a su vez de asistencia rápida para los equipos Red Bull Off-Road Junior Team y Team BBR-, no dudaron en acudir a socorrerla para reparar el coche.

Siguen contra viento y marea

Pudieron completar su misión después de ocho horas en el desierto, como el propio piloto explica: "A las 4:45 por fin hemos podido sacar a Dania y a su copiloto Stephane Duple de las dunas. Rápidamente, nos hemos dirigido al campamento, ya que la especial de hoy empezaba muy pronto", explica. Solucionaron el incidente y llegaron a Al Duwadimi a las 7 de la mañana, una hora antes del inicio de la séptima etapa.

La segunda jornada ha sido, para su fortuna, mucho más apacible que la anterior: “Ha sido una doble etapa espectacular. No he dormido nada pero estoy súper bien. Lo que hace la cabeza, ¿no? ¡Estoy muy contento!”, confesó al llegar a la meta. Su travesía en el desierto continúa, aunque no pueden permitirse más abandonos; antes de gastar el segundo joker en la especial del sábado, ya habían gastado el primero durante la etapa 5 cuando tuvieron que sacrificarse y entregar los neumáticos, así como otras piezas, a sus compañeros de equipo. No pueden permitirse más incidentes hasta el final del Dakar, aunque su aventura continúa contra viento y marea.