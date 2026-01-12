Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - Real MadridDinero campeón Supercopa de EspañaPalmarés SupercopaMbappéExpulsión De JongAraujoRaphinhaPisotón LamineÁrbitro ClásicoIturralde GonzálezMoleiroFermínManchester CityCanceloLaporta MadridPartidos Open de Australia hoyClasificación DakarSemifinales Copa ÁfricaMundial Cross 2026Mercado de Fichajes hoyIbon SuberbiolaEscudos SupercopaHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin
Directo

Directo

Dakar 2026

La octava etapa del Dakar, en directo, con Sainz, Roma, Schareina y Canet, en vivo

Te contamos todo lo que ocurra en la octava etapa del Rally Dakar 2006, que entra en su semana decisiva, con Carlos Sainz y Nani Roma en busca del podio en coches y Schareina y Canet con distintos objetivos en motos

Carlos Sainz, en acción con el Raptor

Carlos Sainz, en acción con el Raptor / ASO

Laura López Albiac

Laura López Albiac

La octava etapa del rally Dakar es la especial más larga de la presente edicion, con 481 km cronometrados en Wadi Ad Dawasir y es una de las tres que pueden marcar grandes diferencias

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL