La octava etapa del Dakar, en directo, con Sainz, Roma, Schareina y Canet, en vivo

Brabec, al control

Cuarta referencia en motos (km.180) y sigue al frente la Honda de Ricky Brabec. El estadounidense le saca casi dos minutos (1:55) al líder Daniel Sanders, mientras que Tosha Schareina ha mejorado y pasa a 2:46. Luciano Benavides, que abre pista, ha cedido cuatro minutos y medio en este punto, pero tiene una 2:52 en bonificaciones