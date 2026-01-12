Directo
Dakar 2026
La octava etapa del Dakar, en directo, con Sainz, Roma, Schareina y Canet, en vivo
Te contamos todo lo que ocurra en la octava etapa del Rally Dakar 2006, que entra en su semana decisiva, con Carlos Sainz y Nani Roma en busca del podio en coches y Schareina y Canet con distintos objetivos en motos
La octava etapa del rally Dakar es la especial más larga de la presente edicion, con 481 km cronometrados en Wadi Ad Dawasir y es una de las tres que pueden marcar grandes diferencias
Primer parcial en coches
Mattias Ekström ya ha alcanzado el primer punto de control de la especial, en el kilómetro 45, y le endosa casi dos minutos a Joao Ferreira (Toyota)
Sainz y Nani, a pista
Turno para los dos aspirantes españoles. Nani Roma, tercero en la general a 7:15 y Carlos Sainz, quinto a 10:26, pueden aprovechar su oportunidad al salir retrasadorespecto a sus directos rivales, aunque no del lñider Al-Attiyah, que sale detrás de ambos
Repostaje en motos
Las motos hacen su primera parada del día para cargar combustible. Les quedan 300 km por delante
Invitado especial
El campeón de ciclismo Marc Cavendish sigue como invitado la octava especial del Dakar, tal como muestra la organización en un vídeo
Brabec, al control
Cuarta referencia en motos (km.180) y sigue al frente la Honda de Ricky Brabec. El estadounidense le saca casi dos minutos (1:55) al líder Daniel Sanders, mientras que Tosha Schareina ha mejorado y pasa a 2:46. Luciano Benavides, que abre pista, ha cedido cuatro minutos y medio en este punto, pero tiene una 2:52 en bonificaciones
¡Arrancan los coches!
Sale Mattias Ekström, ganador de la etapa dominical. El piloto sueco de es el encargado de abrir pista en esta jornada, que puede ser determinante
Schareina cede
Buenos días. Comenzamos el directo de la octava especial del Dakar. Los coches están a punto de salir y en motos Schareina no está consiguiendo un gran ritmo. El valenciano ha alcanzado el tercer waypoint cediendo prácticamente medio minuto con el líder Daniel Sanders.
