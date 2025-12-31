Nochevieja entre fogones para Nandu Jubany antes del Dakar

Para muchos el Fin de Año es un momento de descanso, de reflexión. De disfrutar de los amigos y la familia. Y para unos pocos, es una jornada de aterrizaje en Arabia Saudí para aclimatarse antes de enfrentarse al Dakar, el rally raid más duro del mundo. Distinta a estas dos situaciones es la de Nandu Jubany, quien no descansa y tampoco se encuentra aún en el desierto, pese a formar parte de la expedición dakariana. El reconocido cocinero viaja más tarde porque tiene que acabar su último servicio a los fogones: los Menús de final de Año de Can Jubany.

La inmensa mayoría de pilotos y equipos ya se encuentran en el país asiático para llevar a cabo la instalación y las verificaciones antes del inicio de la carrera, que da el pistoletazo de salida el próximo 3 de enero con el prólogo, en la localidad de Yanbu. Mientras todo esto sucede, a miles de kilómetros, en Taradell (Barcelona), Nandu Jubany cocina junto a otras más de 100 personas en el menú de Fin de Año Michelin para su restaurante de Estrella Michelin, el Serrat del Figaró.

El reconocido chef, que formarà equipo con Marc Solà como copiloto al volante de un buggy Optimus 4x2 en el Dakar de 2026, ha dedicado la jornada del día 31 de diciembre a cocinar platos en los que ganan protagonismo el steak tartar, la trufa con parmesano y turrón de foie. Del menú forman parte platos como la ensaladilla de gamba, el canelón de bogavante y el filete de ternera, así como un lingote de caramelo de postre.

Se trata de un último servicio a su profesión antes de embarcarse en el rally más duro del mundo, que él siempre califica como "sus vacaciones". “Estoy terminando mi trabajo antes de viajar a Dakar y es que tengo que hacer los menús de final de año", explica el reconocido chef, uno de los pilotos de KH-7. "Tengo claro que no me puedo ir antes. Llegaré esta noche a Estambul. Mañana a Yambul, donde están las verificaciones, probaré el coche, y ya cambiaré el chip a modo carrera el día", continuaba diciendo. El catalán espera "dar mucho gas" y que todo el mundo "disfrute" de esta nueva edición.

Objetivo: entre los 25 primeros en la general

Será una larga jornada para el piloto de Monistrol de Calders (Barcelona), que durante la noche del 31 de diciembre tomará un vuelo dirección Estambul, donde aterrizará a las 23:50 para comerse las uvas en el aeropuerto y viajar durante la jornada del día 1 de enero junto al resto de los participantes y equipos.

Nandu tiene muy claro que va al Dakar para disfrutarlo. No se marca un objetivo más allá de pasarlo bien e intentar terminar lo más adelante posible, puesto que el nivel de sus rivales es alto. "Terminar entre los 25 primeros sería un éxito y de mi categoría, volver a acabar segundos estaría súper bien, porque hay gente muy buena que el año pasado no llegó al final. Ya si ganásemos sería la bomba, pero nos lo vamos a pasar bien", aseguraba en una entrevista reciente con SPORT. Lo que sí está asegurado, es que la expedición dakariana podrá disfrutar de su buen hacer en los fogones en alguna que otra ocasión tras las llegadas al vivac.