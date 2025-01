El niño prodigio de La Garriga que hace historia en el Dakar

Edgar Canet ya no es una promesa del mundo del Rally: es una realidad. El de La Garriga, uno de los pilotos de motos con más proyección del mundo de los raids, no se cansa de hacer historia en este Rally Dakar 2025 donde compite en la categoría de Rally 2 con el equipo KTM. Después de adjudicarse una nueva etapa en el desierto, Canet escala hasta la 8ª posición de la general, una actuación que supera por el momento a Mason Klein, que terminó 9º en 2022 en el que es el mejor resultado de un Rally 2 en toda la historia de la competición.

La explosión de Edgar Canet ha sido tan repentina como espectacular. Con apenas 18 años cumplió su sueño de probarse en la especialidad de los Rally Raid y en su primera carrera ya consiguió un increíble 2º puesto en el 1.000 Dunas. Debutó como mundialista con 19 años y continuó maravillando con sus resultados hasta explotar definitivamente en el Rallye du Maroc, donde terminó como 2º en la categoría de Rally 2.

Edgar Canet, la sorpresa de este Dakar / Edo Bauer / KTM Factory Racing

Una explosión a la altura de su talento

El piloto de La Garriga iniciaba 2025 con el desafío de ser el piloto más joven de la categoría de motos del Dakar. Canet anunció su fichaje por KTM Factory en noviembre de 2024 y apenas dos meses después ya está compitiendo por el desierto junto a compañeros de estructura como Kevin Benavides, Daniel Sanders o Luciano Benavides.

La carrera de Edgar Canet no se podría entender sin la presencia de Nani Roma, su padre deportivo. El de Folgueroles siempre ha estado cerca de Canet desde que quedase maravillado por sus habilidades cuando el de La Garriga tenía apenas 10 años. Edgar siempre ha crecido entre ruedas y es que su abuelo también había competido en el nacional de motocross de joven. La tradición por el mundo del motor está arraigada en la familia del joven prodigio, quien continúa el legado en la actualidad.

Tras finalizar la novena etapa del Rally Dakar, Edgar Canet escala hasta la 8ª posición de la general, una actuación que supera por el momento a Mason Klein, que terminó 9º en 2022 en el que es el mejor resultado de un Rally 2 en toda la historia de la competición. El de La Garriga valoró su victoria en la etapa de este martes: “Una etapa, en la que en vez de un road book, parecía un puzle, la verdad. En los últimos 50 kilómetros había mucha navegación, muchas pistas y era muy fácil perderse. He perdido un poco de tiempo ahí, en algún sitio he dudado. Pero contento de haber llegado, de no haber tocado suelo, porque también hoy era un día que era fácil caerse. Contento con el resultado". El niño prodigio ya está aquí, aunque Edgar Canet ya no es una promesa: es una realidad.