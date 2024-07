Nani Roma regresa a la Baja España Aragón con un Ford Ranger T1+

Nani Roma, piloto oficial de Ford en rally-raid, participará junto con su copiloto Álex Haro en la inminente Baja España – Aragón, que se disputará entre este viernes 26 y el domingo 28 de julio. La inscripción de última hora de Nani en la prueba aragonesa se produce después de aceptar la propuesta de Past Racing para pilotar el Ford Ranger T1+ con el que Daniel Alonso tenía previsto disputar la Baja.

Nani Roma ha explicado que “me llamó Daniel preguntándome si estaba dispuesto a correr la Baja, ya que él no se siente recuperado del todo de la lesión que sufrió hace días. El objetivo es seguir desarrollando el Ranger T1+, que conozco muy bien ya que es idéntico al que llevé hasta el pasado Dakar. Matthew Wilson me autorizó a correr ¡y aquí estamos! La Baja es una prueba que conozco bien, me gusta competir en este terreno, la he ganado 9 veces entre coches y motos y aunque en esta ocasión saldremos con el objetivo de desarrollar el coche, en el fondo lo que haremos será competir. Será una buena preparación de cara a la Baja Hungría de dentro de dos semanas, en la que estrenaremos el Raptor T1+”.

Past Racing, propiedad de Daniel Alonso Villarón, es una estructura basada en Asturias que lleva a cabo diversos programa deportivos, tanto en rallyes convencionales como en rallyes todo terreno. Entre las diferentes unidades con que cuenta el equipo están los Ford Ranger T1+ que M-Sport alineó hasta el pasado Dakar. Precisamente Past Racing tiene un acuerdo con M-Sport para la distribución de materiales de la compañía británica en la península ibérica, entre otros proyectos conjuntos.

La Baja España – Aragón 2024 se iniciará en Teruel a las 15 horas de este viernes 26 de julio con una prueba prólogo de 7,57 km. Al día siguiente, sábado 27 de julio, los coches arrancarán a las 6:30 horas y finalizarán la primera etapa a partir de las 16:31 horas tras disputarse 354,33 km de velocidad, divididos en dos especiales. Al día siguiente, domingo, se correrá la segunda y última etapa, a partir de las 8:30 horas, para terminar a partir de las 13:31 horas, cinco horas en las que se disputarán otros 161,08 km cronometrados en un único tramo. Teruel y su Palacio de Exposiciones y Congresos son el núcleo central de la carrera.