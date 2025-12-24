Nani Roma: “En el Dakar y en la vida solo puedes mirar hacia adelante”

Ya son 29 ediciones del Dakar ¿Cómo se siente cada año a estas alturas, antes de empezar?

Muy bien. La realidad es que hemos trabajado muy fuerte. El hecho de haber podido correr bastantes rallies este año te da un punto de confianza. Las últimas veces llegaba con muchos kilómetros de test, pero pocas carreras. Y al final lo que uno quiere es competir. Cuanto más compites, mejor te sientes.

Así que llega con los ‘deberes’ hechos…

Sí, hemos hecho Sudáfrica, la Baja Aragón y Marruecos. Allí tuvimos buen ritmo y ganamos una etapa. Tenemos un buen equipo, hemos entrenado súper bien y estamos con muchas ganas, aunque será un Dakar complicado porque hay mucha competencia, muy buenos pilotos y muy buenos coches. Probablemente, es una de las épocas históricas del Dakar con más marcas y pilotos más rápidos. Y eso es divertido, ¿no? Que las cosas no sean fáciles.

Su coche, el Raptor T1+, además de una estética rutilante, también ha evolucionado respecto a la última edición. ¿Qué aspectos se han mejorado?

No hay grandes cambios, nada muy bestia, son muchas pequeñas cosas importantes, que hacen que el coche sea más rápido, más fácil de conducir. El año pasado era el primer año y normalmente siempre es de aprendizaje.

¿Ford ha solucionado el problema que tuvo Carlos Sainz en Marruecos?

Eso espero, era un fallo del motor, lo han mirado bien, aunque hasta ahora no nos han dicho demasiado. Esas cosas pasan, a veces te hartas de trabajar, de hacer test y luego en carrera surge un problema mecánico y para casa. Es la gran putada, pero es parte del juego. Yo con lo que no puedo controlar, lo que no depende de mí, intento no obsesionarme.

Su amigo Nandu Jubany dice que este año le ve más con opciones muy serias de ganar el Dakar…

Teniendo en cuenta cómo es esta carrera, en la que pueden pasar mil cosas, lo cierto es que somos rápidos y tenemos experiencia. En Marruecos cada día estábamos delante, con los jóvenes. Competimos súper bien. ¿Ganar? Creo que al final el trofeo es el premio de hacer las cosas bien. Y nos tenemos que concentrar. Si llegas el primer día al Dakar y solo piensas en el objetivo final, vamos mal. Hay que ir día a día, pero, evidentemente, trabajamos para ganar.

¿Qué rivales le inquietan más?

Nosotros en casa ya tenemos dos claros candidatos, Ekström y Carlos. En Dacia hay tres, Nasser, Loeb y Lucas Moraes. En Toyota tienen a Henk Lategan, que creo que es el más consistente del equipo. Y claro, Al-Rajhi. Será un Dakar interesante, hay muchos pilotos rápidos y en cada etapa puede haber sorpresas.

¿Le da alguna ventaja el hecho de ser el piloto que lleva más tiempo en el proyecto de Ford?

No creo, yo comencé el proyecto, pero los demás ya llevan dos años y se han adaptado mucho, todo el mundo está muy conectado con el equipo. Tenemos gente muy buena alrededor, mecánicos, ingenieros y eso es lo que hace que puedas conseguir los objetivos.

“Te dices a ti mismo ‘que guay lo que hacemos, que suerte poder correr un Dakar’… así que mientras tenga la misma sensación seguiré”

¿Cómo es su relación con Carlos Sainz ahora que son compañeros?

Nos entendemos muy bien. El tío es una pasada. Con 63 años veo la pasión que tiene, la motivación, las ganas de hacer cosas, de avanzar, siempre está pensando en cómo mejorar. Es un gran tipo y me lo paso muy bien con él.

¿A Nani Roma también le queda ‘cuerda’ para rato en el Dakar?

Sigo teniendo muchas ganas de competir. Físicamente estoy bien. Tengo que entrenar el doble que antes, pero eso es algo que ocurre cuando ya tienes una edad, hay que trabajar más para compensar. Cuando acabas una etapa, por mucho que hayas sufrido, el resultado vale la pena. Te dices a ti mismo ‘que guay lo que hacemos, que suerte poder correr un Dakar’… así que mientras tenga la misma sensación, seguiré. Llevo más de 30 años de profesional y sigo disfrutándolo, es más, estoy en un momento de mi vida especial, en el que compito por diversión, no porque necesite demostrar nada, es un rollo un poco místico.

Su mujer Rosa, también corre el próximo Dakar y desde hace muchos años ha disputado el rally ¿Sufre por ella?

Ahora menos, porque va en coche y es más seguro, va más protegida. Antes, cuando iba en moto y la atrapaba y la adelantaba en la arena, si que daba cierto respeto, era bastante más peligroso.

En casa ya están acostumbrados a pasar las fiestas sin papá y mamá…

Más que acostumbrados. Mi hija mayor tiene 28 años, que son los mismos Dakar que llevo yo. No me ha visto nunca en casa por estas épocas, en fin de año o Reyes.

“En el coche el 50% es Álex Haro, mi copiloto, el que sabe por dónde tenemos que ir. Yo al final soy el taxista, el que conduzco”

Viendo el recorrido de la próxima edición en Arabia ¿a qué etapas habrá que estar más atento?

La primera y la segunda semana esta vez son muy similares, quizás un poco más complicada la segunda, por el desgaste. Las etapas 10 y 11 son extremas, pero lo digo muchas veces, en el Dakar cada kilómetro cuenta. A veces te enfocas mucho en un día concreto y resulta que el que piensas que es más fácil, aflojas un poco y fallas.

¿Álex Haro, su copiloto, es el mejor aliado en las etapas complicadas, de navegación y obstáculos?

Por supuesto. Nos entendemos muy bien, hace años que corremos juntos. En el coche el 50% es él, es el que sabe por dónde tenemos que ir y yo al final soy el taxista, el que conduzco. Álex es un buen elemento, un buen compañero de viaje y un gran profesional.

A nivel personal los últimos años no han sido fáciles. En 2022 le diagnosticaron cáncer, en 2023 tuvo que ver el Dakar desde el sofá y en 2024 su hijo Marc sufrió una lesión medular haciendo motocross. Sorprende la entereza con la que lo han afrontado. En este sentido, ¿piensa que su bagaje en el Dakar le ha ayudado a enfocar estos golpes tan duros de la vida?

Sí. El Dakar y el deporte de alto nivel en general te llevan a unos límites fuera de lo común y hacen que soportes situaciones muy complejas. Sobre todo aprendes que a partir de ahí, solo puedes tirar hacia adelante. En los rallies es así y también en la vida. Por muchos problemas que tengas, no queda otra que mirar adelante.

No se puede cambiar el pasado…

Lo único que podemos cambiar es el futuro. En mi caso, el hecho de competir, de marcarme objetivos, me ayudaron mucho con la enfermedad, con la mierda de cáncer que tuve, y estamos aquí. Lo más duro fue el accidente de Marc, todos estamos volcados con él.

¿Qué le pide al 2026?

Poca cosa, no creo en la suerte, sino en trabajar y en hacer las cosas bien. Quizá lo único que puedo pedir es que Marc siga avanzando como está haciendo, que le siga bajando la lesión y nosotros, nada, que sigamos como hasta ahora.