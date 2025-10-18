Nani Roma y Alex Haro suben al podio con el Ford Raptor en Marruecos

El equipo compuesto por Nani Roma – Alex Haro (Ford Raptor T1+) ha concluido el Rallye de Marruecos 2025 en 3ª posición absoluta, un gran éxito ya que el dúo siempre ha figurado en las posiciones delanteras logrando la victoria en la cuarta etapa y el mejor tiempo en la segunda especial de la quinta etapa.

Además, los cuatro Raptor T1+ del equipo oficial Ford M-Sport han conseguido llegar a la meta tras desarrollar conjuntamente un intenso trabajo con la mirada puesta en el Dakar 2026, el gran objetivo del equipo. Roma-Haro han acabado terceros, Ekström-Bergkvist quintos y Guthrie-Walch, séptimos. Tras su retirada por problemas técnicos en la tercera etapa y su posterior reincorporación, Sainz-Cruz han obtenido muy buenas clasificaciones parciales, prosiguiendo con la puesta a punto de su Raptor T1+.

Tras el shakedown que sirvió para dejar las mecánicas a punto y la posterior disputa de la prueba prólogo, en la que los cuatro Raptor T1+ marcaron tiempos entre los diez primeros, el ‘Rallye du Maroc’ arrancó el lunes con una etapa de 298 km. cronometrados. Mattias Ekström – Emil Bergkvist lograban el segundo lugar, a 27” del ganador, con Nani Roma – Alex Haro cuartos, Carlos Sainz – Lucas Cruz séptimos, y Mitch Guthrie – Kellon Walch decimoquintos.

Con la segunda etapa llegaba la arena combinada con las pistas desérticas y 306 km. contra el crono. Roma-Haro estuvieron toda la etapa en situación de lograr la victoria y al final obtuvieron el segundo lugar, lo que en la clasificación les permitía pasar al primer puesto, con Ekström–Bergkvist cuartos y Sainz-Cruz octavos.

La satisfacción se palpaba en la instalación de Ford M-Sport de Erfoud. Nani Roma confesaba estar “muy contento de la etapa que hemos hecho. Ha sido complicada, creíamos que sería más de pista y en realidad había mucha duna y tenías que acertar la trayectoria. Corrimos bien y sobre todo muy constantes. Lograr el liderato fue un buen regalo para todo el equipo”.

La tercera etapa fue la más larga del rally, 323 km. cronometrados. Roma salía a la pista en segunda posición, tras Al-Attiyah, pero dos pinchazos a media especial le retrasaron. Ekström concretaba un arranque fulgurante y lograba tiempos que le situaban provisionalmente como líder de la etapa. Acabó 5º y accedió a la 3ª posición provisional, al tiempo que Roma bajaba hasta la 6ª plaza. El infortunio era en esta etapa para Sainz-Cruz, que a pocos km. del inicio sufrían un problema técnico que les obligaba al abandono.

Con tres de los Raptor T1+ entre los diez primeros y Sainz reincorporado a la carrera para proseguir con la labor de puesta a punto del Raptor T1+, la cuarta y penúltima especial constaba de 283 km. contra el crono. Roma-Haro salían a la pista 37’ por detrás del primer coche y desde esta posición retrasada esgrimieron un pilotaje de ataque constante. Adoptando un ritmo elevado se pusieron líderes de la carrera –según el cronometraje oficial a partir del km. 112–, lo mantuvieron e incluso aumentaron en los siguientes puntos de cronometraje hasta cruzar la meta 44” por delante del segundo clasificado. Por si fuera poco, Sainz-Cruz terminaban quintos y Guthrie-Walch, séptimos. Un gran éxito conjunto.

En la última etapa, disputada ayer, Nani Roma – Alex Haro salían en la 3ª posición provisional, Mattias Ekström – Emil Bergkvist en la 7ª y Mitch Guthrie – Kellon Walch en la 10ª. Por haber ganado el día anterior, Roma fue el primero en salir a la pista para afrontar los 216 km. cronometrados de la primera especial, lo que no dejaba de ser un handicap. En una etapa de menos a más, Roma-Haro realizaron los 31 km. de la Power Selective a un extraordinario ritmo, ganándola, lo que les permitió mantener la tercera plaza del podio. En cuanto a Ekström-Bergkvist finalizaron el día en un buen 2º puesto, confirmando su 5ª posición en la general absoluta.

Nani Roma: “el día que acabamos líderes ya dije que había que ser prudentes, en los raids un día estás arriba y al siguiente puede que no vayas tan bien situado. Nosotros perdimos el liderato en la tercera etapa por dos pinchazos casi consecutivos y sin ruedas de recambio nos vimos obligados a mantener un ritmo algo más cauteloso. Nos desquitamos en la cuarta etapa, logramos ser rápidos y regulares, ganamos y accedimos a una plaza de podio. Saliendo delante de todos, el último día fue difícil, además pinchamos, pero en la corta especial final nos aplicamos a fondo y al ganar mantuvimos el tercer puesto con el que arrancamos el día. El coche va muy bien y el equipo hace un gran trabajo, sin duda este podio premia el esfuerzo de todos”. En 2023, Roma y Haro ya lograron la 3ª posición en Marruecos, su primer año con Ford pilotando un Ranger.

El éxito de 2025 de Ford M-Sport en Marruecos demuestra la competitividad de los Raptor T1+ y de sus tripulaciones, la mejor tarjeta de visita para al próximo gran desafío al que deberán hacer frente: el Dakar 2026, del 3 al 17 de enero en Arabia Saudit