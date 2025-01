Nandu Jubany sube al podio en 4x2 y termina como mejor español en coches

Nandu Jubany convierte en 'oro' todo lo que toca. Y después de labrarse un enorme prestigio como chef de estrella Michelin, gestionando trece restaurantes y diversos negocios de alimentación, ha dado rienda suelta a su pasión por el motor en el Dakar con el mismo éxito. En su debut en coches, con el buggy preparado por MD, no solo ha conseguido terminar el rally, sino que ha hecho historia, subiendo al segundo peldaño del podio en categoría 4x2 y finalizando como el piloto español mejor situado en coches (Ultimate), en 19ª posición, lo que le deja 25º absoluto en las cuatro ruedas, solo superado por Pau Navarro en la clase T3 Challenger.

El jueves, en la complicada etapa en el Empty Quarter, dejó encarrilado su espectacular resultado y hoy ha rematado sin incidencias el trámite final de 61 km en Shubaytah. "Ayer fue una jornada muy difícil. Pensábamos que nos recortarían el recorrido, como con las motos, pero no, la tuvimos que hacer entera. La verdad es pudimos conducir bien, no fallamos. Cogimos una rueda segura, la de Pierre Lachaume (ganador final en 4x2 ), porque cuando vimos tanta gente encallada y nos asustamos. Así que fuímos a asegurar y salió bien", resumía Nandu.

Uno de los aspectos que han marcado la diferencia en este Dakar de resistencia ha sido la navegación. Y en eso Jubany ha contado con un aliado indispensable, su copiloto Marc Solà: "Es uno de los mejores, tiene muchísima experiencia y se ha notado" , explica el popular chef, que además de afrontar las etapas con máxima intensidad y concentración, por la noche cogía la sartén para cocinar la cena de su equipo y en la jornada de descanso, el pasado viernes, preparó un arroz para 70 invitados en el vivac.

No es de extrañar que en el Dakar todos estén deseando verle de nuevo el próximo año. "Seguro que volveremos, esa es la intención. Cuando vine en moto, en 2018, me hice daño y ví lo peligroso que era. Y más a los 54 años. Así que plantee pasarme a los coches y mi amigo Pep Vila me aconsejó comprar el bugyy MD, que va muy bien. La idea es seguir con este coche dos o tres años", explica Nandu, que llegará a Barcelona a tiempo para celebrar su cumpleaños.