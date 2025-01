Nandu Jubany, el rey de los fogones, brilla también al volante

El Dakar suele deparar historias increíbles, momentos surrealistas y muchas sorpresas a medida que la dureza de la carrera empieza a pasar factura. Y en esta 47ª edición las noticias ‘bomba’ se suceden: el abandono de Laia Sanz por primera vez en quince participaciones y a las primeras de cambio, el accidente y posterior retirada de Carlos Sainz, al que la FIA impidió seguir tras detectar daños en el arco del seguridad de su coche, como le ocurrió a la catalana y un día después, el adiós, por el mismo motivo, de Sébastien Loeb. Mientras tanto, lejos del ‘ruído’ mediático, en un motorhome del vivac Nandu Jubany y los suyos degustan una cena ‘Michelin’ después de una larga jornada.

“La de última etapa ha sido suave, en las 48 horas sufrimos más”, explica el popular cocinero catalán, que cuenta su día a día en el Dakar en instagram, acompañado por su copiloto Marc Solà y su hombre de confianza Xavi Padrós. “El se encarga de comprarme los ingredientes mientras yo estoy pilotando y por la noche intentamos comer bien. ¡Hay que cuidarse!” bromea Nandu, que confiesa que “engordé cinco quilos en el Rally de Marruecos”, donde hizo su ensayo general para su primer Dakar en coches, un MD Optimus de tracción a dos ruedas (4x2). "El viernes, en la jornada de descanso, prepararé un arroz para los pilotos españoles y otros participantes", promete.

“Cuando completé el Dakar en moto en 2018 fue un, pero también me hice daño y me di cuenta de lo duro y peligroso que es. Quería volver al Dakar, lo hablamos en casa y optamos por el coche, que es mucho más seguro y descansado, otra historia”, explica Nandu ,que pese a lo que pueda parecer, no viene a Arabia de ‘paseo’ y menos aún junto a un copiloto con la experiencia de Marc Solà.

Tras la escabechina de las primeras jornadas, en las que además de Sainz o Loeb otros pilotos oficiales de la màxima categoría Ultimate como Cristina Gutiérrez o Nani Roma quedaron fuera de concurso (aunque se reengancharon a la carrera), Jubany sigue adelante sin incidencias, con su coche intacto y de momento en posición de podio provisional en su categoría de dos ruedas motrices, la que aspiraba a ganar Laia Sanz.

El reputado chef , que gestiona trece restaurantes y está aprovechando sus 21 días de vacaciones anuales para dar rienda suelta a su pasión por el motor en el Dakar, donde se divierte y aprende a pasos de gigante en cada jornada al volante. Y nada más llegar al campamento, coge la sarten. "Estoy cansado, claro, pero esto me relaja", explica mientras le prepara una tortilla en directo a uno de los compañeros de la prensa española.

Sin haber tenido tiempo prácticamente de recuperarse de la crono 48 horas que causó estragos en el Dakar, Jubany y Solà han salvado con éxito una primera parte de la etapa maratón. Pase lo que pase, cuando de baje del coche Nandu volverá a meterse en la cocina de la “señorita Pepis” de su caravana para cocinar. Su lema, “gas a la vida”.