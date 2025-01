Nandu Jubany, campeón en los fogones y en el Dakar: "Hemos tenido la suerte de no fallar mucho"

Nandu Jubany ha demostrado que su talento va mucho más allá de los fogones. Reconocido como chef de estrella Michelin y al frente de más de una decena de restaurantes, ha trasladado su éxito al mundo del motor, conquistando el Dakar en su primera participación en coches. A los mandos de un buggy preparado por MD, Jubany no solo logró completar el exigente rally, sino que también marcó hitos: subió al segundo lugar del podio en la categoría 4x2 y se posicionó como el mejor piloto español en coches (Ultimate), alcanzando la 19ª posición general.

Nandu Jubany dijo: "Bueno, yo me lo esperaba, mis hijos también, mi mujer también y Xavi Padrós es el que me conoce también, pero era porque éramos ignorantes, no sabíamos lo difícil que era. Nuestra situación no tendría que estar aquí, yo creo que el año que viene, si venimos, lo haremos también. Nos hemos encontrado en ello, hemos fallado muy poco y hemos sido constantes.

Marc Solà y Nandu Jubany / Edophoto

"Al final no es una carrera en la que corres más, sino en la que fallas menos, ¿no? Y esto es lo que hemos hecho, yo creo. Hemos tenido la suerte de no fallar ningún día mucho y los otros han fallado, ¿no? Y aquí estamos, a ver si llegamos al final, yo creo que sí".

Su copiloto Marc Solà: "Seguro que sí. Teníamos un objetivo claro que era de menos a más y sabíamos que si lo hacíamos todo bien y no fallamos, podíamos estar ahí. Sabíamos que era un resultado muy, muy difícil, pero bueno, lucharemos hasta el final para intentar conseguirlo, porque aún quedan dos días, que parece que estamos ya al final de Dakar y sí, estamos al final, pero quedan muchos kilómetros de arena que es muy fácil fallar. Miraremos de no fallar".