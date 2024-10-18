Nandu Jubany, el chef de las manos de oro, vuelve al Dakar

El chef estrella michelín Nandu Jubany ha presentado su proyecto para el Dakar de Arabia 2025 en un entorno espectacular: la finca El Masnou, en Viladrau. Como ya adelantó en exclusiva Sport en mayo, el catalán repite y volverá a enfrentarse a uno de los retos del motor más duros, esta vez, en coche.

Entre amigos, familiares, patrocinadores, prensa y buena comida, Jubany compartió sus expectativas para el próximo Dakar con la generosidad y cercanía que lo caracterizan. "Nani, este año no te ganaremos, esperaremos al año que viene", bromeaba haciendo referencia al piloto de rally Nani Roma.

Tras las buenas sensaciones en el Rally de Marruecos 2024, donde junto a Marc Solà lograron la segunda posición en la categoría T1.2 de dos ruedas motrices y la decimoséptima en la categoría Ultimate, el equipo se siente ilusionado y con ganas. "Hemos aprendido mucho y acumulado kilómetros. Al tercer día, a solo 3 kilómetros de la salida, casi nos damos una voltereta con 350 litros de gasolina a bordo", comentaba Jubany, sobre los aprendizajes que se llevan de Marruecos. A pesar de todo, lograron completar más de 2.000 kilómetros, con pocos sustos.

Nandu Jubany y Marc Solà en el Rally de Marruecos 2024 / Edo Bauer

A 77 días del gran reto, el objetivo de Jubany es claro: disfrutar de la experiencia, competir y volver de una pieza. En cuanto a su preparación, el chef comentó que solo pudo probar el coche dos veces antes del Rally de Marruecos, pero su constante actividad al volante, recorriendo más de 70.000 kilómetros al año por trabajo, le sirve como entrenamiento. Su compañero y copiloto, Marc Solà, asegura que Jubany tiene "unas manos de oro", ya que con muy poca experiencia y horas de práctica es muy hábil.

En el ámbito de la nutrición, Jubany planea llevar productos de su propia marca Much More, como gelatinas, barritas energéticas y proteínas. Además, no faltará el embutido de la comarca para compartir con su equipo y otros participantes. Su autocaravana seguro que irá llena de suministros para alimentar a todos los del equipo y los de otros equipos que se quieran apuntar.

Coche de competición de Nandu Jubany / Sandra Dihör

Comparando su experiencia en moto, Jubany destacó que ahora el riesgo es mucho menor y se siente mucho más seguro que en 2018, gracias a la protección que le ofrece el coche con el que compite.

También quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a su familia, su equipo y patrocinadores, especialmente a su esposa, quien, bajo la marca Jubany, es su principal patrocinadora y mayor apoyo. "Soy la que más paga y menos visibilidad tiene en el coche", bromeó Anna, mientras reconocía su amor incondicional y su disposición a acompañarlo “hasta el fin del mundo” en todos sus proyectos.

Lo cierto es que el catalán cuenta con unos patrocinadores de lujo como Torrons Vicens, KH-7, Moventia, Mercedes-Benz, Estrella Damm, y Noel, además de El Hincha, el restaurante que comparte con su socio Leo Messi. Aprovechó la ocasión para enviarle un mensaje al astro argentino, invitándolo a dar una vuelta en su coche.

Entre los presentes se econtraba Josep Maria Lloreda, presidente de KH-7 y Ramón Agenjo, consejero de Damm y presidente de Cacaolat, dos grandes apasionados del motor que no quisieron perderse esta cita. Tampoco faltó Joan Boix, presidente de Noel, Xavier Boix, el director general y Jordi Port, Director de comunicación, patrocinadores y socios de Jubany.

Con la valentía de Jubany y la experiencia de Marc Solà, este tándem promete dar mucho que hablar en el próximo Dakar de Arabia 2024.