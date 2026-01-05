‘Monsieur Dakar’ se reinventa

El francés Stéphane Peterhansel es el mayor referente del Dakar. El piloto más laureado de la historia, con 14 Touareg en sus vitrinas (seis en motos y ocho en coches) se despidió de la carrera hace dos años, después de 34 participaciones y de que no le salieran demasiado bien las cosas en su última etapa con el prototipo de Audi.

Sin embargo, no le gustó ver la edición de 2025 desde el sofá y decidió reinventarse para volver, pero sin la presión de competir al máximo nivel. Buscó un nuevo reto que no pasa por ganar.

No se sorprendan si estos días ven a ‘Monsieur Dakar’ muy atrás en la salida de cada etapa. Peterhansel afronta esta 48ª edición del rally a bordo de un Land Rover Defender D7X-R, en la renovada categoría T2, ahora llamada Stock. Por tanto, no juega en la misma liga que sus antiguos rivales, Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah o Sébastien Loeb.

“Lo que más nos perjudica no es el motor ni el peso, sino el diseño de un coche que es estándar”, explica el piloto galo, de 60 años. “Los prototipos de Ultimate tienen una resistencia increíble. Un T1+ es capaz de pasar por baches y surcos que pueden casi lesionarle la espalda al piloto que va dentro, pero el coche resistirá los golpes. Nosotros, en cambio, tenemos un vehículo similar al de serie, con elementos mucho más frágiles. Así que tendremos que ir más despacio y cuidar el material. Estas son las dos razones principales por las que estaremos lejos de los favoritos”, advierte.

Copilotado por su compatriota Michael Metge, Peterhansel está motivado con la idea de liderar este nuevo proyecto de Land Rover, en el que le acompañan Rokas Baciuska y Sara Price. El reglamento de la FIA para la categoría Stock marca limitaciones respecto a los prototipos. El Defender D7X­R adopta la misma arquitectura de carrocería D7x, la transmisión y el driveline del Defender OCTA, la versión del Defender de producción en serie más potente de Land Rover hasta la fecha. Está propulsado por el motor V8 biturbo de 4,4 litros del OCTA, que utiliza un combustible sostenible avanzado.

“Lo más emocionante es empezar desde cero el primer año de la categoría. De esa manera podemos ayudar al equipo a tomar la dirección correcta. Tenemos el apoyo de la fábrica y la preparación de Prodrive, que cuenta con mucha experiencia y nos da confianza”, cuenta el francés.

“Cuando el Dakar comenzó hace 40 años, no había prototipos, eran coches de serie modificados y con este coche, de alguna manera, volvemos a esos orígenes”, sostiene Peterhansel, que tiene claro su objetivo es “demostrar que somos capaces de hacer la carrera más difícil del mundo con un coche cercano al de serie”.