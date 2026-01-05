Lorenzo Santolino, evacuado en helicóptero, abandona el Rally Dakar 2026

Lorenzo Santolino ha tenido que decir adiós este lunes a su participación en el Rally Dakar 2026 después de sumar su cuarta caída en apenas dos días de competición. El piloto salmantino, que afrontaba estos días su octava participación en la prueba más dura del mundo del motor, ha pagado cara su reciente lesión en el pie derecho que lo había obligado a pasar por quirófano, una noticia inesperada para el guijuelense que llegaba con buenas sensaciones tras terminar séptimo en el Rally de Marruecos y en Portugal.

Ya la Etapa 1 empezó a sufrir en sus propias carnes la dureza del desierto saudí. Las tres caídas este domingo fueron un indicativo de que Lorenzo no llegaba en pleno estado de forma tras su última lesión, pero ha sido el golpe de la Etapa 2 el que ha terminado por provocar su abandono sin remedio. A pesar de encontrarse bien físicamente, pues la mayor parte de su golpe la ha terminado recibiendo su moto, el salmantino ha tenido que ser retirado en helicóptero para tratar sus dolencias.

Lorenzo Santolino, en acción / Christophe Ena / AP

En pos de tranquilizar los ánimos de la gente, el piloto tuvo unas palabras para la cuenta oficial del Rally Dakar donde demostró estar físicamente en buenas condiciones: "Se me acaba el Dakar este año", anunciaba. "No ha podido ser, la verdad es que no llegaba de la mejor manera y ha terminado pasando factura. Me he caído, no muy rápido, entrando aquí en el cañón, a unos 6 kilómetros de aquí y he destrozado el lateral de la moto. He partido las tijas, se ha roto el ´carter, perdí aceite, el freno, se me ha vuelto a abrir la rodilla. Así que nada, toca parar y otro año será", admitía con resignación.

Santolino, unos días antes de embarcarse en su octava aventura en el Rally Dakar, comentó para SPORT sus objetivos de este año: "No estoy mal, pero no sé a qué nivel voy a estar hasta que no esté ahí y empiece la carrera", avisó. "Si me encuentro con buenas sensaciones y con la velocidad y físico del año pasado, pues seguro que se puede intentar repetir, luchar por una victoria e intentar luchar por el Top-5, pero no me quiero marcar ningún objetivo, ya que la prioridad va a ser el ver cómo estoy, el recuperar el máximo y empezar de menos a más", comentó.

A pesar de sus intenciones, su fractura en el dedo del pie derecho de hace prácticamente un mes ha terminado por pasar factura al salmantino. Sherco pierde así a su gran baza para este Rally Dakar, un piloto que terminó sexto en 2021 siendo su mejor posición en la general hasta ahora.