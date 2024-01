Loeb: "El objetivo es luchar por el Dakar"

A punto de cumplir cincuenta años, el veterano piloto francés Sébastien Loeb afronta con a partir de este viernes una nueva edición del Dakar, la que podría ser la última de su exitosa carrera.

Segundo el año pasado en las dunas de Arabia Saudí, para esta ocasión persigue un objetivo más elevado. "Hasta ahora he subido varias veces al podio, con un tercer puesto y tres segundos, pero todavía no he conseguido ganar el Dakar, así que el objetivo es, naturalmente, luchar por ello", explica en una entrevista a 'L'Équipe' el piloto que en este Dakar 2024 comparte estructura con el gran favorito, Nasser Al-Attiyah.

Loeb, experimentado en estas batallas, sabe "siempre es complicado hacer planes porque es una carrera larga y llena de trampas. Puedes ser el más rápido, pero no necesariamente el primero en llegar, porque entran en juego la navegación y la fiabilidad". "No existe el Dakar perfecto", sentencia.

"Vamos a empezar el rally concentrados, sin esforzarnos demasiado, pero al mismo tiempo manteniendo el ritmo, porque va a ser un sprint de principio a fin", vaticina antes de que arranque la acción.

Para esta edición, Loeb competirá con el mismo coche, el Provide Hunter, que Nasser Al-Attiyah, uno de los grandes favoritos. Una circunstancia que no inquieta al francés. "Tendremos las mismas oportunidades, el mismo coche y mientras ninguno de los dos tenga problemas en pista no habrá ninguna estrategia de equipo, así que no cambiará mucho en comparación con antes", afirmó en su entrevista.

A la pregunta sobre si su duelo con Al-Attiyah, quien le privó de la victoria el curso pasado, puede convertirse en una batalla campal en esta edición, Loeb insistió en que debe mantener su hoja de ruta. "No me gusta salirme de mi ritmo, de mi manera de hacer las cosas. Al contrario, tengo que ser aún más defensivo en ciertas situaciones, porque últimamente me he metido en bastantes agujeros...", explica, en referencia al incidente que le lastró en el pasado Rally de Marruecos, tras quedar atrapado en un socavón.

Respecto a otros posibles rivales, el ocho veces ganador del Mundial de Rallys señaló a Audi como uno de los principales aspirantes a la victoria, con permiso de Al-Attiyah. "Audi estará ahí arriba en términos de rendimiento y puede que incluso sea intocable en algunas etapas". Pese a los problemas que tuvieron en Marruecos, "si uno de sus tres pilotos (Peterhansel, Sainz, Ekström) es fiable y no comete errores, serán un verdadero aspirante a la victoria".

Aún así, su máximo rival sigue estando en casa. "No tengo complejo de inferioridad respecto a Nasser, sé que es posible ganarle, pero también sé que él y Mathieu Baumel (su copiloto) tienen una enorme experiencia, que cometen muy pocos errores de pilotaje o de navegación y que, para ganarles, hay que estar al máximo", insistió.

En cuanto a la importancia que tiene conquistar el touareg, Loeb comentó que "es un reto personal y llevo unos cuantos años dándole vueltas, así que me gustaría conseguirlo, sobre todo porque el Dakar se ha convertido en mi único objetivo".

El veterano piloto francés, por otra parte, tiene claro cómo será su futuro en cuanto a competición se refiere. "Nunca he planeado nada, hago las cosas como las siento, sigo lo que me divierte y lo que me gusta. Pero a partir de ahora no volveré a hacer cincuenta cosas como he hecho desde que me retiré del WRC. Prefiero concentrarme en el rally y dedicarle toda mi energía", aseguró.