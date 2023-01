Loeb firma su quinta victoria consecutiva y ya es segundo

El francés supera a Moraes en la clasificación general pero no logra inquietar al líder Al-Attiyah A falta de dos etapas, el catarí tiene su quinto Dakar en el bolsillo, con 1h27:10 sobre el galo

El francés Sébastien Loeb (Prodrive) sigue sumando victorias de etapa en el Dakar 2023 y ya son seis, con la de este viernes, cinco de ellas de manera consecutiva, una racha sensacional, con la que ha protagonizado una gran remontada en la clasificación.

El nueve veces campeón del mundo de rallies ya es segundo en la general tras haber superado al brasileño Lucas Moraes (Toyota), pero no inquieta al líder, el catarí Nasser Al-Attiyah (Toyota).

Loeb se presentó en esta edición, la séptima que disputa, con 16 victorias de etapa, un palmarés al que ya ha añadido otra media docena de triunfos parciales. Ha batido su mejor marca en un Dakar, los 5 triunfos que logró en 2017 y que entonces, como puede pasar ahora, solo le sirvieron para ser subcampeón.

El la duodécima etapa, con final en Shaybah (Arabia Saudí), los pilotos completaron el maratón de dos jornadas, sin asistencia intermedia, en el Rub al-Jali, el 'Empty Quarter' (cuadrante vacío), el inhóspito desierto de Arabia.

En la segunda entrega, tuvieron 191 kilómetros de enlace y 185 cronometrados, la mayor parte de ellos por lagos secos, aunque también dunas y arena. Loeb se ha habituado a ganar etapas y abrir pista. Después de cuatro victorias consecutivas, buscó la quinta el francés y con ese objetivo lideró el primer parcial con autoridad.

En los 42 kilómetros iniciales, el alsaciano le metió 55 segundos a Al-Attiyah, un minuto exacto al sueco Mattias Ekstrom, el único superviviente de Audi en el Dakar 2023, y cerca de dos al francés Guerlain Chicherit (Prodrive).

El ritmo de carrera del campeón del mundo de rallies está muy por encima del resto en esta segunda semana de Dakar tras haber dilapidado sus opciones de conquistar el Touareg en los primeros días del raid.

Al paso por el kilómetro 87, le sacaba 1:46 a Al-Attiyah y 1:55 a Ekstrom. El brasileño Lucas Moraes cedía ya 5:26 a esas alturas de la cronometrada y su segundo puesto en la general empezaba a tambalearse.

Con Loeb intratable, Ekstrom adelantó en la tabla de tiempos a Al-Attiyah después de 128 kilómetros, aunque por solo nueve segundos. El Prodrive dominaba la especial con 2:25 sobre el nórdico y tenía a Moraes a 6:49 en la etapa. En ese momento, en la general, la diferencia estaba ya en menos de tres minutos a favor del sudamericano.

El francés no apartó el pie del acelerador y Al-Attiyah controló. En el último control intermedio, Ekstrom pasó a 2:42 y el líder de la general, a 3:03. Moraes cedía 7:47. La ventaja del brasileño, a punto de agotarse.

🚗💨 Even with a 1:20 lead over his runner-up, @AlAttiyahN isn't taking his foot off the gas. 🚀#Dakar2023 pic.twitter.com/UMcf8qXqKx