Dakar 2026
Así le preparan el coche a Isidre Esteve
Un vídeo muestra cómo Isidre Esteve ha adaptado su coche de la máxima categoría Ultimate para disputar el Dakar con los mandos en las manos de su Toyota Hilux
Isidre Esteve se enfrentará al Dakar 2026 con un DKR GR Hilux, un coche de primer nivel con el que participará en la categoría Ultimate, anteriormente conocida como T1+, la más competitiva en las cuatro ruedas. Alberga un motor V6 biturbo y está adaptado a la nueva reglamentación FIA en cuanto a dimensiones. Sin embargo, una transformación primordial ha sido necesaria para poder embarcar a Arabia: adaptar los mandos para que el piloto del Repsol Toyota Rally Team pueda competir como un piloto más a pesar de su paraplejia.
En su vigésimo primer Dakar, Esteve contará con el coche recién proclamado Campeón del Mundo de Raids: el DKR GR Hilux que este año ha logrado la victoria en los Rallies de Sudáfrica, Portugal y Marruecos. Luciendo ahora los colores del Repsol Toyota Rally Team, esta máquina será un nuevo paso adelante para el piloto de Oliana en cuanto a prestaciones comportamiento y fiabilidad, tal y como pudo evaluar en un test realizado con éxito antes de embarcar el coche hacia Arabia. “La dirección es muy sensible y funciona realmente bien, lo que se traduce en un comportamiento del coche increíble: corre, tracciona, frena, se aguanta en las curvas y te permite ir mucho más al límite, rodando mucho más rápido y, diría incluso, con mayor seguridad", explica.
Previamente, el Repsol Toyota Rally Team realizó una adaptación específica del coche a las necesidades de Isidre, integrando soluciones personalizadas por Guidosimplex para facilitar la conducción íntegramente con las manos. En este sentido, el coche cuenta con el acelerador y el freno incorporados en el volante, el primero situado en la parte frontal del mismo para accionarlo con las palmas de las manos y un sistema de frenado en la parte trasera, que acciona con las puntas de los dedos.
Este avance refuerza la relación entre Isidre Esteve y Repsol, que nuevamente servirá como banco de pruebas de los combustibles renovables de Repsol. La salida, este sábado 3 de enero en Yanbu, a orillas del Mar Rojo, con 13 etapas por delante para seguir superándose año tras año.
- El Barça respira con el 'fair play' para empezar 2026
- El Barça ya sabe lo que costaría la cesión de Cancelo
- Jordi Évole no da crédito con el resumen de 2025 en TVE sobre el Barça: 'Por lo que sea...
- Nuevo revés para las balizas V16: Pueden dar problemas a los marcapasos y los desfibriladores
- Lewandowski y Christensen, libres para negociar su futuro lejos del Barça
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En 2026 no habrá ni rastro de burbuja hipotecaria ni inmobiliaria
- Bernal, el arma de Flick para 2026
- Lamine Yamal no se entrena a 48h del derbi contra el Espanyol