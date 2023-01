Laia Sanz vuelve a quedarse a las puertas del Top 20

La piloto de Corbera ha terminado en 22ª posición la séptima etapa del Rally Dakar: “Ha sido un buen día, pero me queda un sabor agridulce”. "Sabemos que hubiéramos podido hacer un resultado mucho mejor, pero hemos tenido un problema de potencia y con una pinza de frenos que nos han condicionado”, explica

Laia Sanz sigue haciendo frente a las adversidades. La piloto de KH-7 ha salido en la séptima etapa del Rally Dakar con la intención de volver a rodar cerca del Top 10, pero algunos problemas técnicos le han impedido completar su progresión y ha tenido que conformarse con el 22º mejor crono del día, a 28’04” del vencedor de la especial.

El tramo cronometrado, de 333 kilómetros, tenía un poco de todo: pistas, zonas pedregosas, dunas… Un menú en el que Laia Sanz se encontraba a gusto, y en el que podría haber rodado otra vez en posiciones destacadas, igual que en la segunda etapa, antes de que perdiera una rueda por la rotura de los espárragos. No obstante, muy pronto ha notado que algo no terminaba de ir como debía.

“Hoy podríamos haber corrido mucho y sabemos que hubiéramos podido hacer un resultado mucho mejor, pero hemos tenido un problema de potencia y con una pinza de frenos que nos han condicionado. Desde el principio de la especial he notado que el coche no corría”, lamenta.

Pese a todo, la de piloto de Corbera ha terminado nuevamente a las puertas del Top 20 con el ASTARA 01, lo que evidencia que su potencial en cuanto a pilotaje está por encima de esa posición. Eso explica sus sensaciones encontradas: “Hoy ha sido un buen día, en resumen, pero me queda un sabor agridulce porque íbamos bien. Hemos navegado perfecto, que no era fácil, y la etapa me ha gustado mucho, porque era muy buena para mi estilo de conducción y también era muy propicia para nuestro coche”.

“Primero pensábamos que era el diferencial, pero en la asistencia de dos horas que hemos tenido, los mecánicos han visto que el problema estaba en una pinza de frenos y en el mapa del motor. Han podido solucionarlo y espero que mañana podamos salir a hacer una buena etapa”, comenta tras cubrir las dos horas de asistencia permitidas en esta especie de etapa semimaratón improvisada por la organización por las dificultades meteorológicas.