Laia Sanz: "Las sensaciones son buenas"

El Dakar 2023 ya está en marcha, y con él, el segundo proyecto en coches de Laia Sanz. La piloto de KH-7 se ha estrenado en competición este sábado al volante del buggy Century del equipo ASTARA en un corto prólogo disputado en las inmediaciones del vivac bautizado como Sea Camp, instalado a orillas del Mar Rojo, en Arabia Saudí. Para la de Cobera de Llobregat ésta es su 13ª participación en el Dakar, la segunda sobre cuatro ruedas, y aspira no sólo a completarla como las anteriores sino a luchar por una plaza en el Top 15.

Laia Sanz y su copiloto, el italiano Maurizio Gerini, han cubierto los 13 kilómetros del trazado en 8 minutos y 49 segundos, 49 segundos más que el primero, el sueco Mattias Ekström, lo que le ha valido para situarse en una satisfactoria 27ª posición absoluta. A estas alturas de carrera, el resultado es meramente anecdótico, y más tratándose de una prólogo, pero si lo comparamos con el 41º puesto logrado el año pasado, supone una mejora significativa de 14 posiciones.

La de KH-7 no ha dudado en calificar este primer tanteo como “muy positivo”. “Ha ido bastante bien. He hecho un pequeño fallo que me habrá costado unos cuatro segundos, que son cinco posiciones perdidas, pero estoy contenta. Las sensaciones son buenas”, explica.

Esta primera crono ha servido de aperitivo de los 8.549 kilómetros ­–4.706 cronometrados– que están por llegar y, principalmente, para determinar el orden de salida de mañana en la primera etapa. Para Laia Sanz, además, suponía una primera oportunidad para descubrir sensaciones con su nuevo coche en carrera, aunque las características del tramo poco o nada tienen que ver con lo que se encontrará la catalana –y el resto de participantes– en su camino durante los próximos 15 días hasta la meta de Dammam.

“Este tramo no era para buggies tracción trasera como el nuestro, sino más bien para vehículos 4x4. De hecho, el primer buggy, el de Brian Baragwanath, se ha clasificado decimoquinto, cuando lo normal sería verlo más adelante. Lo bueno es que los T3 y T4 no nos han pasado y mañana podremos salir más o menos bien posicionados, algo que es muy importante para tener un Dakar más limpio y cómodo”, comenta.