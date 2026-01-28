Laia Sanz: "Nos quedamos con más ganas y con motivación"

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) ha disputado este Dakar 2026 embarcada en la aventura de EBRO, la joven marca catalana con apenas un año de vida. Un nuevo reto que asumió con maestría la piloto catalana en su decimoquinta participación en el Rally.

Después de dos semanas de competición intensa, de lidiar con las dunas, las piedras y los rivales, Sanz y su copiloto, Maurizio Guerini, cerraron la edición con un notable Top-20 que deja buenas sensaciones de cara al futuro. De vuelta de Arabia Saudí, Laia Sanz visitó la redacción de SPORT para valorar su participación y repasar los objetivos a corto y largo.

Después de tener que abandonar el año pasado tan pronto, ¿cómo se vive volver a cruzar la meta en este 2026?

Quizá ahora le dé más valor, porque antes siempre había acabado y la sensación del año pasado era una sensación que no conocía y yo creo que ahora sí, seguramente lo hizo un poco más especial y sobre todo por el hecho de ir por primera vez con EBRO en un proyecto nuevo, muy ilusionante y poder cruzar la meta con el equipo fue muy bonito.

¿Cómo ha sido esta primera experiencia con EBRO en el Dakar?

Yo creo que muy positiva, más allá del resultado que al final creo que un 20 con el super nivel que hay ha sido positivo. Obviamente, yo quiero más, pero creo que es lo que teníamos que hacer este primer año sobre todo acabar, aprender, que hemos aprendido mucho yo creo, tanto yo como el equipo, hemos aprendido cosas del coche y creo que sabemos dónde estamos y qué tenemos que hacer para estar más adelante el año que viene.

¿Dirías que se han cumplido las expectativas?

Sí, porque íbamos sin pensar en un resultado y yo creo que eso fue bueno. Además creo que nos vimos la primera semana bastante adelante en algunas etapas, incluso mejor de lo esperado sin arriesgar mucho. Obviamente, el año que viene si queremos hacerlo mejor habrá que asumir más riesgos pero yo creo que sí, el objetivo era acabar, era dar una buena imagen, nos vimos competitivos y creo que ha sido todo muy positivo. El coche ha mostrado mucha fiabilidad, el problema que tuvimos fue un problema eléctrico que al final puede pasar, fue muy mala suerte, así que tenemos que estar orgullosos y sobre todo motivados porque creo que este Dakar, más allá del resultado y todo, nos quedamos con más ganas y con motivación porque creo que no nos vemos tan lejos y sabemos que, si trabajamos bien, tanto el equipo como a nivel personal podemos estar luchando más arriba.

Laia Sanz visitó Sport / Gorka Urresola Elvira

¿Hay margen de mejora?

Yo creo que tiene margen de mejora, está ya a un buen nivel, es una buena base pero hay un nivel de marcas, de coches espectacular, y entonces hay que trabajar pero creo que si trabajamos bien no estaremos muy lejos.

Esta edición has tenido que ser un poco más conservadora, ¿dirías que te has aburrido un poco más que en las ediciones anteriores?

No, aburrido no, obviamente, porque vas en tensión en el coche. Es verdad que en alguna etapa hemos sido conservadores pero creo que es lo que tocaba este año. Era el único coche del equipo y es una responsabilidad muy grande, teníamos clara la misión que era terminar y aprender y un primer año de proyecto. Quizá el recorrido ha sido lo que ha hecho un Dakar un poco raro a mi manera de ver. Creo que ha sido un Dakar demasiado rápido con mucha piedra y poca arena pero no, aburridos no nos hemos aburrido, de hecho en estas etapas de piedra mucha tensión, de no pinchar, de cuidar el coche y luego creo que lo más divertido ha sido la poca arena que hemos hecho.

¿Es lo que te ha faltado?

A mí me ha faltado un poco de dureza, más dunas... yo creo que es lo que lleva dureza al Dakar y también ha habido etapas de piedra pero muy rápido, todo muy rápido. Quizá en otros años han sido Dakar con un pelín más de dureza y este año ha sido muy intenso, pero por el nivel, no por tanto el recorrido sino que ha sido duro por la exigencia de la competitividad que ha habido pero no tanto por el recorrido.

Laia Sanz junto a Joan Vehils, director de SPORT, y Iulene Servent, subdirectora del diario / Gorka Urresola Elvira

¿Crees que este tipo de recorrido explica la igualdad que ha habido?

Creo que sí, creo que todo ha estado tan cerca, tan apretado también un poco por el tipo de Dakar que nos hemos encontrado. Creo que la carrera se estira un poco más si tienes etapas sin 'pit stops', con más navegación. Ha habido etapas con mucha navegación y difícil pero realmente duras este año ha habido cuatro o cinco etapas, el resto han sido de transición, muy rápidas, de ir con el limitador, con piedra... la única dificultad quizá de la etapa ha sido más el no pinchar y el cuidar un poco la mecánica que no tanto la conducción o la navegación.

Has protagonizado una de las imágenes más icónicas para la afición española remolcando a Nani Roma para que llegara a tiempo al vivac ¿Cómo es esa secuencia?

Él había tenido problemas, ya lo vimos a final de etapa nosotros cuando acabamos, que estaba trabajando él y compañeros de marca. Nosotros tiramos, nos adelantó a 6-7 kilómetros de la llegada del vivac y enseguida abre la puerta y nos hace señas de que paráramos, de si lo podíamos estirar, obviamente lo hicimos. Él estaba estresado, nos pedía que fuéramos rápidos porque iban muy pillados de tiempo y por suerte, pues llegó solo penalizando un minuto y mira, fue una cosa bonita pero al final yo creo que se ha magnificado un poco porque quizá en otros deportes esto no se ve pero en el Dakar es un poco el pan de cada día. Estas cosas pasan y muchas veces no es noticia porque quizá no sea uno de los pilotos que esté luchando por ganar o por el podio así que es parte de la magia del Dakar, lo que hace que sea una carrera un poco diferente.

Es un gran chico. Siempre ha estado un poco a la sombra de su hermano y me alegro mucho por él porque es un currante, es un tío muy humilde y se lo merece

¿Cómo has vivido el final en la categoría de motos?

Las motos y los coches hacemos horarios muy diferentes pero intento seguir las motos porque tengo muchos amigos y compañeros y obviamente quería que ganara alguien de KTM. Me alegro por Luciano (Benavides) porque nadie lo contaba como favorito, venía con la rodilla rota y el hombro tocado de Marruecos y ha sorprendido. Además es un gran chico. Siempre ha estado un poco a la sombra de su hermano (Kevin) y me alegro mucho por él porque es un currante, es un tío muy humilde y que se lo merece, pero obviamente también me pongo en la piel de Brabec y perder un Dakar por dos segundos tiene que ser horrible. Para el espectador creo que ha sido un año increíble tanto en motos como en coches, hasta el último kilómetro se ha mantenido esta competitividad y estos márgenes tan pequeños.

Esto es el claro ejemplo de que en el Dakar hay que luchar hasta el final...

Totalmente. A mucha gente me decía' bueno, quedan dos etapas y la última...", no, la última es una etapa corta pero siempre pueden pasar cosas, de hecho, Nasser incluso se perdió y podía haber perdido el Dakar el último día, así que no hay que confiarse. De hecho delante nuestro quizá a 10 kilómetros de meta volcó un coche y eso muestra que no te puedes confiar, que del primer kilómetro al último hay que luchar.

Laia Sanz, Top-20 en el Dakar 2026 / Gorka Urresola Elvira

La única victoria española en este 2026 ha sido la de Pau Navarro y Jan Rosa, de 21 y 24 años ¿Llegan los jóvenes apretando mucho?

Creo que los jóvenes ahora están teniendo muchas oportunidades, cosa que antes no pasaba, y eso es bueno. Creo que también es bueno que se dé confianza a pilotos que quizá son un poco mayores pero tienen mucha experiencia porque en el Dakar es algo importante, pero claramente hay una generación nueva al haber estas categorías side by side, challenger pues ayuda a que haya jóvenes. Antes tenías que dar el salto directamente a los coches grandes y era más complicado pero ahora estas categorías están para esto y está subiendo gente joven que lo hace bien.

Cerrado el Dakar 2026 ¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo?

Ahora mismo yo creo que nos tocará lo que hemos hecho también aprender de cada día analizar bien la carrera y ver lo que tenemos que hacer planificar bien el año para que lleguemos al Dakar que viene más preparados, más rápidos, siendo mejor piloto y también teniendo mejor coche y sobre todo el foco puesto en el Dakar que viene.