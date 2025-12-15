Laia Sanz: "Del palo del último Dakar salió energía positiva"

Laia Sanz (Corbera de Llobregat, 1985) está a punto de embarcarse en su mayor aventura en el Dakar. Sus once ediciones en moto, - siempre dominando en féminas y con un noveno puesto absoluto en 2015-, ya son historia y también las cuatro primeras en coches.

Hace un año protagonizó su único abandono por una polémica decisión de la FIA, que la obligó a volver a casa el segundo día de carrera. Un duro golpe teniendo en cuenta lo que había sufrido para conseguir estar en el podio de salida, con un coche sin evolucionar y un equipo de bajo presupuesto.

Pero Laia no se rindió y el próximo 3 de enero volverá a la carga en las mejores condiciones posibles, por primera vez como piloto oficial y al volante de un coche de la categoría reina, el 4x4 T1+ del Team Ebro Audax Motorsport. Un equipo a su medida y con recursos para intentar competir por el top diez en Arabia.

Recuerdo que en una entrevista me dijiste que un coche de la máxima categoría lo veías como un sueño casi imposible. ¿Cómo te las has apañado para conseguirlo?

Picando piedra. Trabajando mucho, persistiendo, todo llega. Estoy feliz y agradecida por la confianza de Ebro al elegirme. Es un reto ilusionante que afrontamos ambas partes con muchas ganas.

¿Cómo se gestó la colaboración?

Empezamos las conversaciones nada más volver del último Dakar prácticamente. Había que ponerse las pilas, transformar la enorme decepción del abandono en energía positiva, el palo, en motivación, para que saliera algo bueno. Nos pusimos de acuerdo fácilmente. Ha sido un proceso largo y difícil y con mucho trabajo, pero muy satisfactorio a nivel personal.

En un año has pasado de la peor experiencia del Dakar al proyecto más ambicioso...

A veces las cosas malas pasan por alguna razón y te acaban abriendo puertas. No me hubiera imaginado que tendría esta oportunidad con Ebro cuando el comisario de la FIA me dijo que no podíamos seguir en carrera por unos milímetros. Fue una experiencia muy dura, pero al final aquí estamos y lo que ocurrió me hace valorar más lo que tengo ahora. Y eso puede ser bueno, porque te hace trabajar más duro.

¿En qué punto llegarás a Arabia? ¿Cómo ha ido la preparación invernal?

Muy bien, la verdad. Es mi mejor pretemporada desde que me pasé a las cuatro ruedas, básicamente porque las anteriores eran inexistentes. Fue una gran oportunidad correr el Rally de Marruecos, aunque parezca poco, porque los otros equipos oficiales llevan todo el año trabajando, hacen muchos test y carreras. No nos podemos quejar. Es un proyecto nuevo y el equipo ha hecho milagros para llegar al Dakar.

¿Viste muchas cosas por pulir en Marruecos?

El objetivo principal allí era probarnos, entrenar y hacer kilómetros. Y en general salió todo muy bien. Hemos ido mejorando el coche y estoy muy contenta.

¿Sientes que te la juegas?

Estoy bastante tranquila. Intentaremos ser inteligentes y hacer un buen Dakar. Creo que este primer año es muy importante llevar el coche al final. Veremos cómo va.

¿Qué diferencia has notado más al pilotar un 4x4 viniendo de un coche de dos ruedas motrices?

Un 4x4 que te facilita bastante la vida en una carrera como el Dakar, especialmente en las dunas, claro. También es verdad que pesa más. La conducción es más física. Por reglamento, en coches 4x2 la suspensión tiene más recorrido. En Marruecos, sin tener la sensación de correr mucho, vimos que el ritmo era bastante alto. Obviamente, siempre piensas que te ha faltado tiempo para trabajar, pero hemos dado pasos adelante y creo que comenzaremos con una buena base.

Subes de categoría, pero sigues con Maurizio Gerini ¿Hasta qué punto es importante la compenetración con el copiloto?

Mucho y la verdad es que funcionamos muy bien. Después de tantos años ya hay una relación de amistad, pero cuando tenemos que trabajar y ponernos en serio lo hacemos. Navega muy bien y se defiende con la mecánica. Trabajamos bien juntos, la convivencia en el coche es buena, nos entendemos y eso es clave.

¿Estás ante el proyecto de tu vida?

Sí, es el proyecto más importante que he afrontado desde que me pasé a los coches y además creo que me llega en un buen momento de experiencia, porque ya tengo la ‘mili’ hecha con el 4x2, que nos ha enseñado mucho. Y también después del paso por Extreme-E, con Carlos Sainz, que fue un gran aprendizaje.

¿Es un contrato a largo plazo?

En principio hablamos con Ebro de un proyecto de tres años. Ese margen te da mucha calma como piloto, aunque también es una responsabilidad, implica presión al estar al frente del único coche del equipo. Con tres años por delante tengo la oportunidad de centrarme solo en correr y entrenar… vuelvo a sentirme como la deportista que era en cuando iba en moto y no tenía que preocuparme por nada más que correr.

¿El Century es fiable?

Sí, el coche está más que probado, pero obviamente siempre hay que mejorar cosas, porque todos los equipos trabajan mucho cada año. Pero pienso que podemos ser muy competitivos en el futuro.

El rumbo del Dakar

Mirando al horizonte ¿hacia dónde va el Dakar?

Me gusta la dirección que está tomando estos dos últimos años, subiendo un punto de dureza. Ya no es un Dakar tan al sprint. Se tienen que cuidar la mecánica y los neumáticos. Cobra más importancia la navegación. Y creo que un Dakar debe ser eso, una carrera difícil de acabar, en la que pasen muchas cosas.

¿Te favorece esta tendencia?

Pienso que sí. Normalmente cuando las cosas se complican ‘Gerry’ suele clavarlo bastante, así que bienvenida sea la navegación

"Este año puede haber escabechina desde el principio, nosotros intentaremos sobrevivir y luego ir de menos a más"

¿Te marcas algún objetivo?

No quiero decir posiciones, porque obsesionarse con esto a veces te lleva a cometer errores. Acabar el rally ya es un reto y si podemos llevar el ritmo que sabemos y no tenemos grandes problemas, pienso que podemos hacer un buen Dakar.

¿Del recorrido de este año, que es lo que te preocupa más?

Los dos primeros días ya serán difíciles, con mucha piedra, en la zona donde todo el mundo tuvo muchos problemas hace un par de años. Puede haber escabechina desde el principio, nosotros intentaremos sobrevivir un poco en esas etapas y luego ir de menos a más. No iremos al Empty Quarter, que por logística era complicado, pero no me espero un Dakar menos duro.

¿Echas de menos tu época en las motos?

Sí, sobre todo a los compañeros, nos falta ese ambiente tan familiar que tiene la categoría. También la posibilidad de entrenar cada día. Te sientes más deportista, porque con el coche, por desgracia, los test son limitados. Entrenamos físicamente, pero es un poco diferente. Además también cambian las sensaciones. Hacer en moto las dunas era muy chulo, pero bueno, la vida son etapas y el coche también tiene aspectos muy bonitos, que compartes con el copiloto, es más un trabajo de equipo y me gusta mucho.

¿Te ves obligada a demostrar más por ser mujer como ya te pasaba cuando eras piloto de motos?

En coches se iguala más, aunque sí que es verdad que al venir de las motos con un nombre, todo el mundo se fija más en ti, siempre tienes aquella presión de hacerlo bien.