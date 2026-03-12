Laia Sanz y Ebro, a punto para el Rally de Portugal

El equipo EBRO Audax Motorsport, liderado por Laia Sanz, ya tiene la vista puesta en su próximo gran reto: el Rally Raid de Portugal. Del 18 al 22 de marzo vuelven a la competición tras el Dakar para disputar la tercera prueba de su trayectoriaen común –tras el Rally de Marruecos y el Rally Dakar–, con un proyecto que, pese a su juventud, ya ha logrado resultados destacados con el EBRO s800 XRR T1+.

Para la estructura española, la cita lusa supone la oportunidad de dar continuidad al buen rendimiento mostrado en enero, donde firmó un Top 20 en su debut en el Dakar. Sin embargo, en esta ocasión, Laia Sanz, acompañada de su copiloto Maurizio Gerini, se enfrentará a un escenario completamente distinto: del desierto de Arabia Saudí a las pistas técnicas y estrechas de Portugal.

Tanto el EBRO Audax Motorsport como la piloto de Corbera de Llobregat disputarán por primera vez esta segunda prueba del Campeonato del Mundo de Rally-Raid (W2RC). La carrera permitirá al equipo evaluar cómo se comporta el coche en este terreno y medirse de nuevo con los mejores de la categoría reina (Ultimate).

“Nuestro principal objetivo es sumar kilómetros. Disputar esta carrera a principio de temporada es muy positivo para ver en qué debemos mejorar, seguir adaptándome al coche y continuar creciendo junto al equipo. Nunca he estado en el Rally Raid de Portugal y la falta de experiencia en este terreno será un hándicap. Aun así, tengo muchas ganas de ver dónde estamos y cómo nos adaptamos a unas condiciones tan diferentes”, señala la piloto catalana.

Esta cita es especialmente significativa por ser la única parada europea del calendario del W2RC y por su paso por territorio español. El rally, que arrancará en la localidad portuguesa de Grândola, cruzará la frontera en la segunda jornada para adentrarse en España, concretamente en Badajoz (Extremadura), donde se disputará una etapa íntegra el día 20 de marzo. Desde allí, la caravana emprenderá el regreso hacia el sur de Portugal para culminar la carrera en Loulé, en pleno corazón del Algarve.

Para Sanz, competir en casa supone un aliciente extra: “Correr una etapa en España, con el público apoyándonos, siempre aporta un plus de motivación y te hace sentir un calor especial que no tienes en otras carreras. Además, en Portugal hay una gran afición y una gran cultura de este deporte, así que será otro gran atractivo”, comenta.

Precisamente, la participación del equipo en Portugal coincide con la reciente expansión de la marca EBRO en el país vecino, donde la firma española iniciará esta primavera la comercialización de su gama de vehículos de la mano del Grupo MCoutinho, lo que refuerza su presencia en toda la Península Ibérica.

En su tercera edición, el Rally Raid de Portugal contará con cinco etapas y un total de 2.175 kilómetros, de los cuales 1.320 serán cronometrados, y reunirá a 66 coches, 30 de ellos en la categoría Ultimate.

Con este desafío, el EBRO Audax Motorsport y Laia Sanz darán un nuevo paso adelante en la evolución de su proyecto deportivo, con el objetivo de continuar acumulando experiencia dentro del Mundial y seguir consolidando un proyecto que aspira a crecer.