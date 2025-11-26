Laia Sanz y el desafío con Ebro Audax en el Dakar: "Es mi gran oportunidad"

Laia Sanz ha presentado su proyecto más ambicioso en el Dakar, de la mano del equipo Ebro Audax. La marca española se aventura en el rally con un equipo oficial y con altas expectativas, con un coche 4x4 bajo normativa T1+, en la máxima categoría del Mundial FIA de Rally-Raid (W2RC).

Laia y su fiel copiloto de los últimos años en las cuatro ruedas, Maurizio Gerini han desvelado ante la prensa el nuevo Ebro s800 XRR y han comentado sus primeras sensaciones ante el reto que se disputará del 3 al 17 de enero en el desierto de Arabia.

“Estoy orgullosa de que Ebro me haya elegido como su primera piloto”, ha señalado Laia. No es casualidad la apuesta de la compañía española. A su incomparable carrera sobre dos ruedas —14 mundiales de trial, 6 de enduro y 11 victorias en el apartado femenino del Dakar— ha sumado en los últimos años un prometedor camino en coches.

En 2024 firmó su mejor actuación, con un 15º puesto absoluto, tercera en la categoría 4x2 y primera mujer en la clasificación general. Además, su papel en el campeonato eléctrico Extreme E, donde ha sido dos veces subcampeona, demuestra que su talento es capaz de brillar en cualquier disciplina.

La próxima edición va a ser muy especial para Laia teniendo en cuenta lo que sucedió el año pasado., cuando tras cerrar un presuesto de última hora tuvo que abandonar después de solo dos días en el Dakar por una polémica decisión de la FIA a pesar de que había conseguido solucionar los problemas en su Century.

“Esta es mi gran oportunidad y llega en un buen momento, tenemos experiencia con coches de 2 ruedas motrices, que no son tan competitivos, pero han sido una buena escuela. Creo que a partir de ahora con Ebro podemos crecer juntos”, ha dicho Laia.

“Marruecos fue un buen test para empezar, para empezarnos a acostumbrarnos al coche y llegar lo mejor preparados posible. Tuve muy buen feeling ya a la primera y es mucho más fácil abordar las dunas con un 4x4”, ha añadido la piloto catalana, que ha lamentado la ausencia de su copiloto en esa prueba. “Tenemos todos muchas ganas de empezar” ha dicho el italiano, que se perdió el Rally de Marruecos, ensayo general para el Dakar, debido a una apendicitis.

"La gran pregunta es saber dónde podemos llegar este año. Tenemos que ser prudentes , siendo el primer año y viendo cómo acabó el último Dakar. Habrá que intentar ir de menos a más y no cometer errores", considera Laia, que asegura que pese a la ausencia del Empty Quarter en el recorrido de la próxima edición "no me espero un Dakar menos duro". En su opinión, "después de unos años en los que parecía una carrera de velocidad, tipp baja, se ha recuperado un poco el espíritu de la navegación y la aventura".

"Los dos primeros días hay muchísima piedra, el año pasado hubo muchos pinchazos, muchos favoritos se quedaron fuera y creo que el próximo Dakar también empezará fuerte", ha advertido Laia. "Este primer año hay que ser realistas, ir paso a paso, pero creo que este proyecto nos permite soñar para el futuro".

José Elías, presidente de Audax Renovables, ha explicado que su apuesta por el proyecto se basa en que “compartimos muchos de los valores de Laia y Ebro” y también en la “necesidad de crecimiento y expansión, ya que el Dakar nos lleva a tener visibilidad internacional”.

"Sacrificio, valentía y trabajo en equipo son los valores de Laia y también los nuestros", ha asegurado el CEO de Ebro Motors, Pedro Calef.