Laia Sanz y Cristina Gutiérrez, las dos mujeres que hacen historia en el Dakar

Se puede decir 'women power', 'poder de las mujeres' o como se quiera llamar. Al final, ambos conceptos vienen a representar el mismo concepto: el empoderamiento de la mujer, su fortaleza y resistencia en un mundo predominado por la competencia masculina. Se ha replicado en tantos mundos que apenas sorprende que el Rally Dakar no sea una excepción. En esta durísima competición, hay dos guerreras dispuestas a demostrar lo contrario. Que el género no tiene nada que ver cuando te subes al volante de un coche modificado específicamente para competir por el desierto. Y se llaman Cristina Gutiérrez y Laia Sanz, y ambas están firmando un paso Arabia simplemente brillante.

Si la tercera etapa permitió a Cristina Gutiérrez ser la protagonista con una quinta posición histórica en su paso por el Rally más duro del mundo, esta cuarta ha sido el momento para que Laia Sanz tomase el escenario con una decimocuarta posición de altura. Ya brilló también este martes la nacida en Corbera de Llobregat, cuando auxilió a Brian Baragwanath, que había sufrido tres pinchazos, y le entregó su última rueda de repuesto para que pudiera seguir. Ese día, pese a todos los infortunios en el camino, consiguió junto a Maurizio Gerini su mejor posición histórica en el Dakar, una decimotercera plaza en etapa que pocos esperaban.

La piloto Laia Sanz pone rumbo al Rally Dakar / EFE/Marta Perez

Soñar con un Top-10

Y de la catalana de EBRO Audax Motorsport a la burgalesa de Dacia, cuyo paso por este Rally Dakar 2026 no se queda tampoco atrás. Quinta en la Etapa 3, a apenas unos segundos de entrar en el podio, y décima en la general a 25:18 minutos de cabeza de clasificación. Son palabras mayores lo que está consiguiendo Cristina junto a Pablo Moreno, su copiloto, aunque lo más duro todavía está por llegar con una quinta etapa -segunda parte del maratón- que será igual o más complicada que la cuarta. El desierto saudí no perdona.

"Ha sido una etapa súper complicada, muy difícil la navegación", reconoció la burgalesa. "La posición de salida lo ha determinado todo como habéis podido ver en los resultados. El quinto de ayer nos ha perjudicado pero aun así lo disfrutamos. Mañana los que salgan delante también sentirán que la navegación es más complicada pero seguimos con la cabeza fría, es solo el principio y seguimos décimos de la general, con lo cual estoy muy contenta. Mañana, otro tramito largo para el cuerpo", explicó en su llegada al vivac-refugio.

Soñar con un Top-10 de ambas en esta edición hubiese parecido un milagro antes de aterrizar en Arabia, pero es una posibilidad que a día de hoy no está nada descartada. Lo tiene más a tiro Cristina Gutiérrez, pero es que Laia Sanz también está en la lucha para hacer cosas grandes. Después romper su increíble racha de 'finishers' con 14 ediciones por culpa de la polémica decisión de la FIA en 2025, Laia Sanz se embarcó en el proyecto de la marca española EBRO con ilusiones renovadas. De momento, mal no le ha ido, pero la catalana quiere más. Como Cristina Gutiérrez. Y es que en este Rally Dakar 2026, la fuerza de ambas está brillando por encima del resto.