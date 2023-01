Klein: "Prefiero abrir la etapa, cometo menos errores"

El estadounidense fue el ganador de la etapa del lunes en el Rally Dakar y tercero en la de este martes El californiano perdió el liderato en la general en beneficio del australiano Daniel Sanders (GasGas), que se llevó el triunfo de etapa

El estadounidense Mason Klein (KTM), ganador de la etapa del lunes en el Rally Dakar y tercero en la de este martes (con las bonificaciones), aseguró que se siente más cómodo cuando abra pista, como le sucedió en la tercera especial del raid.

"Ha sido genial el poder abrir pista, he disfrutado cada segundo. Es muy bueno tomar tus propias decisiones y me he sentido realmente en control. No creo que pudiera haber navegado mejor. Me gusta abrir, no sé por qué, pero lo prefiero, cometo menos errores", se sinceró el joven californiano.

Klein perdió el liderato en la general del Dakar en beneficio del australiano Daniel Sanders (GasGas), que se llevó el triunfo de etapa.