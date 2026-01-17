El KH-7 Ecovergy Team, tricampeón del Dakar en Mission 1000

El KH-7 ECOVERGY Team ha vuelto a hacer historia en el Rally Dakar. Jordi Juvanteny, José Luis Criado y Xavi Ribas se han proclamado campeones de la categoría Mission 1000, destinada a energías alternativas,. por tercera vez consecutiva, un logro que les permite mantenerse invictos en una categoría que celebra en 2026 su tercera edición. Un pleno que consolida al equipo español como la referencia del programa Dakar Future.

La 13ª y última etapa, disputada este sábado en un bucle con inicio y final en Yanbu, ha servido para confirmar el triunfo. El recorrido ha contado con 101 kilómetros totales, 53 de ellos cronometrados, y ha exigido máxima concentración hasta el último metro. El equipo español ha finalizado segundo en la especial y ha logrado su objetivo principal: completar la etapa en Modo Sport, lo que le ha permitido sumar la máxima puntuación posible del día (20 puntos). Sus principales rivales han obtenido el mismo botín, por lo que los seis puntos de ventaja acumulados previamente han resultado decisivos para sellar el título.

“Llegar al final de un Dakar siempre es un regalo, pero hacerlo ganando por tercera vez consecutiva es una felicidad inmensa. Hoy hemos tenido que darlo todo para no dar opciones a los rivales y hemos ido a un ritmo muy rápido. Esta victoria es la recompensa a un trabajo de equipo impecable”, valora el piloto Jordi Juvanteny.

Con el Dakar ya concluido, el balance global del equipo es sobresaliente. A lo largo de la carrera, Juvanteny, Criado y Ribas han logrado un total de cuatro victorias de etapa. Este año, además, el reglamento les ha impuesto un hándicap por su condición de bicampeones, lo que les ha obligado a rodar con tiempos de referencia más estrictos que los de sus rivales. Pese a ello, el equipo ha sabido gestionar cada jornada con inteligencia y solidez para cerrar el rally con 237 puntos.

Más allá del resultado deportivo, el Dakar 2026 ha supuesto un nuevo hito tecnológico para el proyecto. El KH-7 ECOVERGY Team ha competido con el primer vehículo híbrido de hidrógeno y eléctrico de la historia del Dakar, una evolución clave del MAN 6x6 desarrollada por EVARM. El sistema mantiene la base de hidrógeno y HVO (diésel renovable a partir de aceite vegetal hidrotratado) y ha incorporado por primera vez la hibridación eléctrica, con motor y baterías capaces de recuperar energía en frenadas y descensos para reutilizarla posteriormente. Así, el camión de KH-7 ha completado 6.000 kilómetros, de los cuales 1.168 han sido cronometrados.

Xavi Ribas, director de EVARM y tercer tripulante, destaca el éxito tecnológico: “Este Dakar ha demostrado que la hibridación de hidrógeno y eléctrica es competitiva y fiable en un entorno tan extremo. Durante la carrera hemos podido validar el sistema en condiciones reales, con un nivel de emisiones prácticamente libre de CO₂. Esta es la confirmación de que se puede competir con energías alternativas”.

La 48ª edición del Dakar también ha tenido un componente simbólico. José Luis Criado ha alcanzado las 35 participaciones en la prueba, un récord que este año ha compartido con Stéphane Peterhansel, mientras que Jordi Juvanteny suma ya 34. Juntos forman una dupla con 69 Dakar a sus espaldas, un ejemplo de experiencia, compromiso y motivación.

“Después de 35 años aquí, la ilusión sigue siendo la misma que el primer día. Este triunfo es también de todos los mecánicos y de la familia que forma el KH-7 ECOVERGY Team. Hemos trabajado muy duro para superar los retos de este año y el espíritu de equipo ha sido clave”, destaca el copiloto José Luis Criado.

Con este nuevo triunfo, el KH-7 ECOVERGY Team cierra el Dakar 2026 reafirmando su doble condición de referente deportivo y tecnológico en Mission 1000. Tres ediciones, tres títulos, un proyecto pionero y un equipo que sigue marcando el camino del futuro en el rally más exigente del mundo.